Kasım 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Açıklandı
Kasım 2021 en çok indirilen mobil oyunlar duyuruldu. İşte Sensor Tower tarafından paylaşılan listelere göre geçtiğimiz ayın en çok indirilen mobil yapımları!
Kasım 2021 en çok indirilen mobil oyunlar belli oldu. Peki, kasım ayında en çok hangi mobil oyunlar indirildi? Sensor Tower tarafından yayımlanan listeye göre yeni PUBG oyunu büyük bir başarının altına imza attı.
Kasım 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Listesi
- PUBG: New State
- Garena Free Fire
- Merge Animals 3D
- Subway Surfers
- Candy Crush Sga
- Ludo King
- Roblox
- K-Sniper Challenge
- PUBG Mobile
- Cookie Carver
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Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre kasım ayında en çok indirilen mobil oyun PUBG: New State oldu. Başarılı battle royale oyunu, geçtiğimiz ay dünya genelinde 32 milyon kez indirildi. Mobil oyun, toplam indirme sayısının yüzde 29,7'sini Hindistan'dan, yüzde 12'sini ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.
Paylaşılan listenin ikinci sırasında 22 milyon indirme sayısı Garena Free Fire yer aldı. Battle royale türündeki mobil yapımın toplam indirme sayısının yüzde 33,3'ünü Hindistan'dan, yüzde 10,5'ini ise Brezilya'dan elde ettiği açıklandı.
Merge Animals 3D, listenin üçüncü sırasında yer aldı. Dördüncü sırada yıllar önce çıkan ve popülerliğini devam ettirmeyi başaran Subway Surfers isimli sonsuz koşu oyunu bulunuyor. Beşinci sırada ise popüler eşleştirme oyunu Candy Crush Saga konumlandı.
Listenin altıncı sırasında Ludo King yer alırken yedinci sırada ise Roblox isimli çevrim içi oyun platformu bulunuyor. Roblox'u K-Sniper Challenge takip etti. PUBG Mobile ise dokuzuncu sırada yer aldı.
Kasım 2021 App Store’un En Fazla İndirilen Mobil Oyunları
- PUBG: New State
- League of Legends: Wild Rift
- Subway Surfers
- Roblox
- PUBG Mobile
- Count Masters
- Clash Royale
- Traffic Cop 3D
- Bridge Race
- Call of Duty: Mobile
Kasım 2021 Google Play’in En Fazla İndirilen Mobil Oyunları
- PUBG: New State
- Garena Free Fire
- Merge Animals 3D
- Ludo King
- Candy Crush Saga
- K-Sniper Challenge
- Subway Surfers
- Cookie Carver
- Kick The Buddy Remastered
- Car Driving School
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