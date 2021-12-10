Kasım 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Belli Oldu

Kasım 2021 en çok kazanan mobil oyunlar açıklandı. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre PUBG Mobile, oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Peki, geçtiğimiz ayın en fazla kazanan mobil oyunları neler? Paylaşılan listeye dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Kasım 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Listesi

PUBG Mobile Genshin Impact Honor of Kings Coin Master Lineage W Candy Crush Saga Roblox Garena Free Fire Three Kingdoms Tactics Uma Musume Pretty Derby

Sensor Tower, 2021 yılının kasım ayında en çok hasılat elde eden mobil oyunların listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile yer aldı. Başarılı yapım, kasım ayında 254 milyon dolar kazanmayı başardı. Bu miktarın yüzde 66'sını Çin'den, yüzde 7,3'ünü Türkiye'den ve yüzde 6,8'ini ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında miHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact isimli yapım konumlandı. Başarılı oyun, 207 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Mobil oyun, elde ettiği kazancın yüzde 36'sını Çin'den, yüzde 24'ünü ise Japonya'dan elde etti.

Üçüncü sırada Tencent tarafından geliştirilen Honor of Kings bulunuyor. Paylaşılan listenin dördüncü sırasında Moon Active tarafından geliştirilen Coin Master yer alırken beşinci sırada ise Lineage W isimli yapım konumlandı.

Popüler eşleştirme oyunu Candy Crush Saga, kasım ayında en fazla kazanan mobil oyunlar listesinin altıncı sırasında yer aldı. Sensor Tower tarafından paylaşılan listenin yedinci sırasında ise Roblox isimli çevrim içi oyun platformu bulunuyor.

Kasım 2021 App Store’un En Fazla Kazanan Oyunları

PUBG Mobile Honor of Kings Genshin Impact Three Kingdoms Tactics League of Legends: Wild Rift Roblox Fantasy Westward Journey Candy crush Saga Pro Baseball Spirits A Harry Ptter: Magic Awakened

Kasım 2021 Google Play'in En Fazla Kazanan Oyunları

Lineage W Coin Master Candy Crush Saga Genshin Impact Garena Free Fire PUBG Mobile Pokemon Go Roblox Uma Musume Pretty Derby Fate/Grand Order

Kasım 2021 en çok kazanan mobil oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.