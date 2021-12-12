Kasım 2021 En Çok Satan İkinci El Arabalar Açıklandı

Kasım 2021 en çok satan ikinci el arabalar açıklandı. Peki, Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok hangi ikinci el otomobiller tercih edildi? Indicata tarafından yayımlanan rapor ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Kasım 2021 En Çok Satan İkinci El Arabalar Listesi

Volkswagen - 19 bin 553 adet Renault - 17 bin 410 adet Ford - 13 bin 526 adet Fiat - 12 bin 723 adet Opel - 7 bin 767 adet Mercedes-Benz - 6 bin 964 adet Hyundai - 6 bin 776 adet BMW - 6 bin 696 adet Peugeot - 6 bin 160 adet Toyota - 4 bin 955 adet

AA'da yer alan habere göre Indicata, 2021 yılının kasım ayında online ortamda en fazla satılan ikinci el otomobillerin yer aldığı bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapora göre Türkiye'de geçtiğimiz ay çevrim içi ortamda en çok satın alınan araba markası 19 bin 553 adet ile Volkswagen oldu.

Kasım 2021'de en çok satan ikinci el arabalar listesinin ikinci sırasında 17 bin 410 adet satış miktarı ile Renault yer alırken üçüncü sırada ise 13 bin 526 adet ile Ford konumlandı. Dünya genelinde oldukça popüler olan Fiat, 12 bin 723 adet satış miktarı ile listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Listenin beşinci sırasında 7 bin 767 adet ile Opel konumlanırken altıncı sırada ise 6 bin 964 adet ile Mercedens-Benz yer aldı. Hyundai markası, paylaşılan rapora göre listenin yedinci sırasında bulunuyor. Geçtiğimiz ay içerisinde dijital ortamda 6 bin 696 adet BMW marka otomobilin satıldığı belirtildi.

Çevrim içi pazarda geçtiğimiz ay en hızlı satılan araba markası 29 gün ile Volkswagen oldu. En yavaş satılan otomobil markasının ise 42 gün ile BMW olduğu ortaya çıktı. Kasım ayında ikinci el online pazarda toplamda 24 bin 636 adet hafif ticari araç satıldı.

En Çok Satan İkinci El Hafif Ticari Araçlar (Kasım 2021)

Fiat Doblo - 2.943 adet Ford Transit/ Tourneo Courier - 2.629 adet Fiat Fiorino - 2.488 adet Ford Transit/Tourneo Connect - 1.935 adet VW Caddy - 1.727 adet VW Transporter - 1.392 adet Ford Transit - 1.122 adet Renault Kangoo - 1.121 adet Peugeot Partner - 883 adet Citroen Berlingo - 726 adet

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