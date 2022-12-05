TÜİK ve ENAG Kasım Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı

Kasım ayına dair enflasyon rakamları TÜİK ve ENAG tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon, Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve 12 aylık ortalamaya göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son bir yıllık süreçte en az artış gösteren ana grup bir kez daha %35,87 ile haberleşme oldu. En çok artış gösteren grup ise %107,03 ile ulaştırma oldu.

Kasım ayında bir önceki aya kıyasla en az artış gösteren grup %-1,42 ile giyim olurken, bir önceki aya kıyasla en çok artış gösteren grup ise %5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Verileri de Açıklandı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin yer aldığı Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık olarak %4,24 artarken, yıllık bazda enflasyon %170 olarak açıklandı. Ayrıca yılbaşından bu yana olan yüzde ise %125 olarak belirtildi.