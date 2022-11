Kasım Ayı PlayStation Plus Oyunları Sunuldu: 949 TL Değerinde!

Kasım ayının PlayStation Plus ücretsiz oyunları arasında Nioh 2, Lego Harry Potter Collection ve Heavenly Bodies yer alıyor. 949 TL değerindeki bu oyunlar, PlayStation Plus üyeleri tarafından kütüphaneye eklenebilir durumda.

Kasım ayı geldi ve PlayStation Plus aboneleri için en yeni ücretsiz oyunlar ortaya çıktı. Kasım ayının PlayStation Plus ücretsiz oyunları arasında Nioh 2, Lego Harry Potter Collection ve Heavenly Bodies yer alıyor. Ücretsiz üçlü, 6 Aralık'a kadar kütüphaneye eklenebilir durumda.

Her zamanki gibi, tüm PlayStation Plus aboneleri, kademeleri ne olursa olsun, Kasım ayı için ücretsiz PS Plus Essentials oyunlarını alabilirler.

Kasım Ayı PlayStation Plus Oyunları 6 Aralık'a Kadar Mevcut

Nioh 2, Ninja Gaiden'ın oyununu Dark Souls'un mekaniğiyle birleştiren Team Ninja'nın aksiyon oyunudur. Souls oyunlarına aşinaysanız Nioh 2'den mutlaka keyif alacaksınız. Nioh 2'nin hem PS5 hem de PS4 sürümleri ücretsiz durumda.

Lego Harry Potter Collection, 2016'da piyasaya sürüldüğü için piyasadaki en yeni Lego video oyunu değil ancak hem eleştirmenler hem de hayranlar tarafından en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu koleksiyon, 1-4 ve 5-7. yıllarını tek bir oyunda birleştiriyor.

Fizik tabanlı bulmaca oyunu Heavenly Bodies, Kasım ayı oyunları arasındaki son oyunumuz. Oyuncuların sıfır yer çekimi ortamını keşfetmelerine, bulmacaları çözmelerine ve uzayın derinliklerine dalmasına olanak tanıyor.