Kasım Ayının İkinci Yarısında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Açıklandı

Microsoft'un sevilen popüler abonelik hizmeti Xbox Game Pass servisine Kasım ayının ikinci yarısında eklenecek oyunlar belli oldu. Microsoft, yayınladığı yeni blog içeriğinde Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.

Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Yakında zam geleceğinden bahsediliyor olsa da hâlâ uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.

Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar

Pentiment (Cloud, Konsol ve PC)

Somerville (Cloud, Konsol ve PC)

Kasım Ayının İkinci Yarısında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Dune: Spice Wars (Deneme Sürümü) (PC) – 17 Kasım

Ghostlore (Deneme Sürümü) (PC) – 17 Kasım

Lapin (Cloud, Konsol ve PC) – 17 Kasım

Norco (Cloud ve Konsol) – 17 Kasım

Gungrave G.O.R.E (Cloud, Konsol ve PC) – 22 Kasım

Insurgency: Sandstorm (Cloud ve Konsol) – 29 Kasım

Soccer Story (Cloud, Konsol ve PC) – 29 Kasım

Warhammer 40,000: Darktide (PC) – 30 Kasım

30 Kasım'da Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar