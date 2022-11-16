Kasım Ayının İkinci Yarısında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Açıklandı
Xbox'ın popüler abonelik servisi Game Pass'e Kasım ayının ikinci yarısında eklenecek oyunlar açıklandı. İşte tam liste!
Microsoft'un sevilen popüler abonelik hizmeti Xbox Game Pass servisine Kasım ayının ikinci yarısında eklenecek oyunlar belli oldu. Microsoft, yayınladığı yeni blog içeriğinde Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.
Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Yakında zam geleceğinden bahsediliyor olsa da hâlâ uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.
Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar
- Pentiment (Cloud, Konsol ve PC)
- Somerville (Cloud, Konsol ve PC)
Kasım Ayının İkinci Yarısında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
- Dune: Spice Wars (Deneme Sürümü) (PC) – 17 Kasım
- Ghostlore (Deneme Sürümü) (PC) – 17 Kasım
- Lapin (Cloud, Konsol ve PC) – 17 Kasım
- Norco (Cloud ve Konsol) – 17 Kasım
- Gungrave G.O.R.E (Cloud, Konsol ve PC) – 22 Kasım
- Insurgency: Sandstorm (Cloud ve Konsol) – 29 Kasım
- Soccer Story (Cloud, Konsol ve PC) – 29 Kasım
- Warhammer 40,000: Darktide (PC) – 30 Kasım
30 Kasım'da Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar
- Archvale (Cloud, Konsol ve PC)
- Deeeer Simulator (Cloud, Konsol ve PC)
- Final Fantasy XIII-2 (Konsol ve PC)
- Mind Scanners (Cloud, Konsol ve PC)
- Mortal Shell (Cloud, Konsol ve PC)
- Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Konsol ve PC)
- Undungeon (Cloud, Konsol ve PC)
- Warhammer 40,000 Battlesector (Cloud, Konsol ve PC)
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