Yeni Koronavirüs Genelgesi Yayımlandı! İşte Yeni Kısıtlamalar

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 kente yeni koronavirüs genelgesi gönderildi. Yayımlanan yeni genelge ile beraber yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında bazı kısıtlama kararları duyuruldu. İşte alınan yeni koronavirüs kısıtlama kararları!

Koronavirüs Genelgesi İle Alınan Yeni Kısıtlama Kararları

Yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hasta sayıları hızlı bir şekilde artarken yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 şehre gönderilen yeni genelge ile beraber bazı yeni kısıtlama kararları alındı.

Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" isimli yeni koronavirüs genelgesi yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde bazı yeni kararlar alındı. Alınan yeni kararlar Sağlık Bakanlığı tarafından 81 kente gönderildi.

Yayımlanan genelgeye göre mesai ve vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06.00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06.00 15.00, 06.30 15.30, 07.00 16.00, 07.30 16.30, 08.00 17.00, 08.30 17.30, 09.00 1.00 gibi mesai ve vardiya uygulamalarına geçilmesine karar verildi. Bugünden itibaren uygulamaya geçen tedbirlere uymayan vatandaş ve işletmeler ile ilgili adli işlem başlatılacağı belirtildi.İşte COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni koronavirüs genelgesi: