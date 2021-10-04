Kasırganın Ortasına Drone Gönderdiler! (Video)

ABD'li bilim insanları kasırganın ortasına drone gönderdi. Bir insansız hava aracı, Sam Kasırgası'nın "kalbine" girdi ve gerçekten zor koşulların yaşandığını gösteren görüntülerle geri döndü.

Özellikle Amerika kıtasındaki fırtınaları incelemek isteyen bilim adamları, Eylül ayında yaşanan güçlü Sam Kasırgası'nın tam merkezine dayanıklı bir deniz uçağı (bir nevi drone) gönderdi.

Tropik bir siklonun derinliklerine girerek filmi aratmayan görüntüler çeken Saildrone adlı 23 metrelik robot, ilk görüntüleri mürettebatsız araçtan yakaladı. Saildrone, 50 metrelik dalgaları ve 120 mil / saatin üzerindeki rüzgarları başarılı bir şekilde kaydetti.

Kasırganın ortasına drone yollanırsa ne olur?

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından tasarlanan bu misyon, bilim adamlarının kasırgaların nasıl hızla yoğunlaşarak yıkıcı rüzgarlar ve ölümcül sel ile korkunç fırtınalara dönüştüğü konusundaki anlayışını geliştirmeyi amaçladı. Saildrone ise bu olayları yönlendiren deniz yüzeyindeki kritik koşulları ölçmeyi hedefledi.

NOAA'da okyanus bilimci olan Gregory Foltz Haziran ayında Mashable'a verdiği bir demeçte çok şey öğreneceklerini umduklarını dile getirmişti.

Fırtınaları inceleyen bilim adamları iklim ısındıkça kasırgalardan kaynaklanan büyük sel ve fırtına dalgalanmalarının artmasını bekliyor. Günümüzde ise durmaksızın sıcaklığı artan okyanusun, kasırga oluşma yoğunluğunu nasıl etkileyeceğini araştırıyorlar.

Ida Kasırgası'nın korkutucu etkileri

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından hafta sonu yayımlanan veriler, son kasırganın söz konusu nehri tam tersi yönünde akmaya sebep olacak kadar güçlü olduğunu ortaya çıkardı.

Baton Rouge'daki Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Lower Mississippi Gulf Water Science Center'da hidrolog olan Scott Perrien, bir kasırganın bir nehri bir bütün halinde tam tersi yönünde akmasına neden olmasının çok nadir olduğunu belirtti. Perrien, bunu yakın tarihte gerçekleşen başka bir kasırga olan Katrina Kasırgası'ndan sonraki en güçlü kasırga olarak tanımladı.

Pazar günü söz konusu 150 mil hızla gelen şiddetli kasırganın Louisiana'daki nehrin yaklaşık üç saat boyunca tersine akmasına neden olduğu bildirildi. Perrien, fırtına sırasında su seviyesinin 7 fit (yaklaşık 2,1 metre) yükseldiğini belirtti.

Ida kasırgası ile ilgili paylaşılan bilgilere göre yaşamını Louisiana eyaletinin en büyük şehri olan New Orleans'ta sürdüren pek çok kişi elektriksiz kaldı ve bununla beraber 1 kişi hayatını kaybetti.