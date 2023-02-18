Depremi Bahane Ederek Kasko Yapmayan Şirketlerin Başı Dertte!

Bazı sigorta şirketleri deprem riskini bahane ederek vatandaşlara kasko yaptırma konusunda ret cevabı veriyor ve vatandaşlar bir süredir bu kasko şirketlerini bildiriyor. Tüketiciler Birliği yaptığı açıklama ile bu tarz geri dönüşler sağlayan kasko şirketlerinin derhâl CİMER'e şikayet edilmesi gerektiğini belirtti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, depremden etkilenen iller dışındaki vatandaşların ev veya aracına kasko yaptırmak istediğinde bazı sigorta şirketlerinin depremi bahane ederek bu talepleri geri çevirdiğini açıkladı.

Bahsi Geçen Kasko Şirketlerine Soruşturma Başlatılacak

Sigorta firmalarının depremin etkilediği 11 ilde işlem yapmama hakkının bulunduğu belirtilse de bu şirketlerin bahsi geçen iller dışındaki vatandaşlara işlem yapmama hakkı bulunmuyor. Bu konuda yasal bir düzenleme de olduğunu belirten Mahmut Şahin şu ifadeleri kullandı: