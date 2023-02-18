Depremi Bahane Ederek Kasko Yapmayan Şirketlerin Başı Dertte!
Depremin etkilemediği illerdeki vatandaşların kasko talebini reddeden kasko şirketlerinin başı dertte. İşte detaylar!
Bazı sigorta şirketleri deprem riskini bahane ederek vatandaşlara kasko yaptırma konusunda ret cevabı veriyor ve vatandaşlar bir süredir bu kasko şirketlerini bildiriyor. Tüketiciler Birliği yaptığı açıklama ile bu tarz geri dönüşler sağlayan kasko şirketlerinin derhâl CİMER'e şikayet edilmesi gerektiğini belirtti.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, depremden etkilenen iller dışındaki vatandaşların ev veya aracına kasko yaptırmak istediğinde bazı sigorta şirketlerinin depremi bahane ederek bu talepleri geri çevirdiğini açıkladı.
Bahsi Geçen Kasko Şirketlerine Soruşturma Başlatılacak
Sigorta firmalarının depremin etkilediği 11 ilde işlem yapmama hakkının bulunduğu belirtilse de bu şirketlerin bahsi geçen iller dışındaki vatandaşlara işlem yapmama hakkı bulunmuyor. Bu konuda yasal bir düzenleme de olduğunu belirten Mahmut Şahin şu ifadeleri kullandı:
"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Diyor ki, satıcı ve sağlayıcı mal ve hizmet satan kişiler, kurumlar asla bunu satmaktan kaçınamazlar. Şu anda Kayseri'de deprem yok, Yozgat'ta deprem yok, Ankara'da deprem yok. Burada deprem olma riski var diye kasko yapmamak diye bir uygulama olamaz.
Diyelim ki tüketici kasko için bir şirkete başvurdu fakat şirket kaskoyu yapamayacağını söyledi. Böyle bir durumda şirkete yazılı olarak kaskonun neden yapılmayacağı sorulmalı. Süreç bu şekilde belgelenirse yaşanılacak herhangi bir olumsuzluğun zararını firma karşılamak zorunda kalabilir. Tüketicilerimiz bu konuda haklarının olduğunu bilsinler. Satıcılar da bununla ilgili ceza yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir. Böyle bir durumu Hazine ve Maliye Bakanlığı kesinlikle karşılıksız bırakmaz. Satıştan kaçınmak diye bir şey yok."
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