Kaspersky, ABD'deki Baskılar Nedeniyle Washington Ofisini Kapatıyor

Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab son zamanlarda büyük zorluklar yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ABD'deki devlet kurumlarında yasaklanan ürünleri ile gündeme gelen şirket, şimdi de ABD yönetiminin baskıları nedeniyle bunalmış görünüyor. Hükümetine çeşitli siber güvenlik çözümleri sunan Kaspersky, baskılara dayanamayarak Washington'da bulunan Kaspersky Government Security Solutions adlı ofisini kapatma kararı aldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz Eylül ayında tüm devlet kurumlarının Kaspersky ürünlerini kullanıma kapatmaları gerektiğini duyurmuştu. Konuyla ilgili 30 gün içinde program raporu, 2 ay içinde başka bir ürün planı, 3 ay içinde de tamamen başka bir ürüne geçiş isteyen bakanlık, bu kararını ise güvenlik risklerine dayandırmıştı.

Kaspersky tarafından yapılan açıklamada, Washington ofisini açma amacının artık kalmadığı belirtiliyor. Bu bağlamda şirket, Arlington'da bulunan mevcut ofisini kapatmaya karar verdiğini açıkladı. Baskılara rağmen 2018 yılında Chicago, Los Angeles ve Toronto'da yeni ofis açma planlarının devam ettiği de belirtildi.

Siber güvenlik konusunda Kaspersky ve ABD arasındaki gerilimin ilerleyen günlerde kızışması bekleniyor. Çünkü iki ülke arasında yaşanan politik gelişmeler, başarılı şirketlerin faaliyetlerini de engelleyebiliyor. Şirket ne gibi zorluklarla karşılacacak birlikte göreceğiz.