Kaspersky, Drone'ların Yasak Bölgelere Girmesini Engelleyecek

Kaspersky Antidrone isimli yeni projesini duyurdu. Antidrone projesi sayesinde drone'lar yasak bölgelere giremeyecek ve güvenliği riske atmayacak. Kaspersky Antidrone projesi kullanılmaya başlandı.

Antidrone projesi ile drone'lar kısıtlanmış bölgelere giremiyor. Drone'lar herhangi bir hasar almadan konumlarına iniş yapıyor. Kaspersky Antidrone Projesinin Sahibi olan Vladimir Turov yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Bu durum, teknolojinin kullanımı konusunda bazı şüpheler oluşturuyor. Ne yazık ki, bir drone pilotu olarak, çoğu zaman hangi bölgelerin yasak olduğunu bilmiyorsunuz. Bu nedenle drone'unuz beklenmedik bir şekilde çakılıyor veya düşmanca koruma önlemleri tarafından fiziksel olarak saldırıya uğruyor. Gerçekten de çok can sıkıcı bir durum. Bu yüzden ürünümüzü geliştirme aşamasında güvenlik gereksinimleri ve endişelerinin yanı sıra drone severlerin çıkarlarını da dikkate aldık. Bu yaklaşım, drone'lara zarar vermeden onların yasak bölgelere girmesini engelleyecek bir yol bulmamızı sağladı"

Drone'un konumu lazer tarayıcı kullanılarak tespit ediliyor ve koordinatlar özel bir sunucuya gönderiliyor. Nöral ağ sayesinde nesne analiz ediliyor. Nesne drone ise sunucu otomatik oalrak özel modüle aygıt ile kumanda arasındaki iletişimin engellenmesi için komut gönderiyor. Böylelike drone'lar yasak bölgelere giriş yapamıyor.