Kaspersky, Sağlık Kurumlarının Risk Altında Olduğunu Belirtti

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tüm dünyada sürerken kötü niyetli saldırganlar, bu virüsü konu alan yeni saldırılar ile kriz durumundan faydalanmaya çalışıyor. Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Direktörü Costin Raiu, sağlık kurumlarının risk altında olduğunu belirtti.

Raiu, “Siber suçlular böyle kriz durumlarını kendi avantajları için kullanıyorlar. Covid-19 salgını da bir istisna değil. Geçmişte bunun benzerlerini Katrina kasırgasında ve Japonya depremlerinde görmüştük. Ne yazık ki Covid-19 salgınıyla mücadelenin merkezindeki sağlık kurumları ve hastaneler şu sıralar hedef tahtasında” ifadelerini kullandı.

“Herhangi Bir Saldırı Hastalara Tedavi Sağlanmasına Engel Olabilir”

Raiu, “Siber suçlular sağlık kurumlarını hedef alarak bilimsel değeri olan hassas bilgileri çalarak bunları ya fidye için kullanmayı ya da karaborsada satmayı planlıyor. Geçmişte birçok hastanede de gördüğümüz gibi, bilgilerin fidye için tutulması talihsiz sonuçlar doğuruyor. Devlet destekli grupların da istihbarat toplamak için sağlık kurumlarını hedef aldığını gördük. Nedeni ne olursa olsun bu sağlık kurumlarının daha dikkatli olmaları gerekiyor çünkü herhangi bir saldırı hastalara tedavi sağlanmasına engel olabilir” dedi.

Siber Saldırı Riskini Azaltmak için Atılacak Adımlar

Kaspersky, sağlık kurumlarının karşı karşıya oldukları riski azaltmak için atabileceği bazı adımları açıkladı. İşte, sağlık kurumlarının siber saldırı riskini azaltmak için atabileceği bazı adımlar: