Kaspersky Türkiye'deki Ebeveynleri Rahatlatmaya Geliyor

Ebeveynlerin yarısı, internette gezinen çocukların tehlikeye maruz kalabileceklerini düşünürken, üçte biri çocuklarının internet üzerinde nelere ulaşabileceklerini kontrol edememekten yakınıyor. Özellikle tatil dönemlerinde internette gezinmek için daha fazla zaman bulan ve kendilerini daha özgür hisseden çocuklar, ebeveynlerinin endişelerini bir hayli artırıyor. Kaspersky Lab tarafından tanıtılan Kaspersky Safe Kids isimli uygulamaysa tüm bu endişeleri gidermek için Türkçe dil desteğiyle Türkiye’ye geliyor.

Kaspersky Safe Kids, çocukların internet üzerinde yaptıklarını gözetleme ve düzenleme yetkisi sunan bir program olarak bir süre önce yayınlanmıştı. Çocukların internet üzerinde karşılaşabilecekleri tehlikeleri sıralayan ve bunlara erişimlerini engelleyen programda aileler, çocuklarının hangi içeriklere erişip, hangi içeriklere erişmeyeceğini belirleyebiliyordu. Gerekli duyulduğunda çeşitli psikolojik destekler de veren Kaspersky Safe Kids, bu yönüyle rakiplerinden bir adım daha öne çıkıyordu.

Kaspersky Safe Kids’in en beğenilen özelliklerinden bir tanesi, zaman sınırı olarak gösteriliyor. Çocukların derslerine ya da diğer aktivitelerine odaklanmasını isteyen aileler, Kaspersky Safe Kids kullanılan cihazlara süre sınırı koyabiliyor. Belirlenen sürenin sonuna gelindiğindeyse Kaspersky Safe Kids, kullanılan işletim sistemine göre çeşitli farklılıklar göstererek, cihazı tamamen kapatıyor. Kaspersky Safe Kids’in Premium sürümündeyse çocuklar ne kadar süreleri kaldığını görebiliyor ve ekstra süre isteyebiliyorlar. Ebeveynler ise My Kaspersky uygulaması üzerinden çocuklarına gerekli uzatmayı verebiliyor ya da isteği reddedebiliyorlar.

Kaspersky Lab tarafından yapılan araştırmaya göre, ebeveynlerin yarısı çocuklarının internette uygunsuz şeyler görmesinden korkuyorlar. Kaspersky Safe Kids ise uygunsuz olarak görülen internet sitelerini engelliyor ya da çocukların karşısına sitenin uygunsuz olduğuna dair uyarı çıkarabiliyor. Programın Safe Search, yani güvenli arama özelliğiyse internet üzerinde yapılan aramalarda çocukların karşısına çıkan sonuçlar üzerinde ebeveynlere tam yetki veriyor ve istenmeyen sonuçlar arama sonuçlarından çıkarılabiliyor.

Ücretli olarak sunulan uygulama için yaklaşık bir haftalık deneme sürümü de yayınlayan Kaspersky, böylece ailelerin uygulamayı bir hafta boyunca denemelerine ve özellikleri beğenmeleri durumunda satın almalarına da imkan sağlıyor. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgileri almak ve Kaspersky Safe Kids programını yakından görmek için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.