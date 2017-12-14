Kaspersky Yasağı Donald Trump Tarafından Onaylandı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya merkezli antivirüs hizmeti Kaspersky'nin ülkedeki kamu kurumlarında yasaklanmasını sağlayan yasayı imzaladı. Bu imza ile birlikte hala Kaspersky kullanan devlet kurumları aldıkları hizmeti değiştirmek zorunda kalacak.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz Eylül ayında tüm devlet kurumlarının Kaspersky ürünlerini kullanıma kapatmaları gerektiğini duyurmuştu. Konuyla ilgili 30 gün içinde program raporu, 2 ay içinde başka bir ürün planı, 3 ay içinde de tamamen başka bir ürüne geçiş isteyen bakanlık, bu kararını ise güvenlik risklerine dayandırmıştı. Şimdi ise Donald Trump bu işlemleri resmileştiren yasa tasarısını onayladı.

Kaspersky ilerleyen dönemlerde özel kuruluşlara veya bireysel kullanıcılara satış yapabilecek. Ancak şirket bu konuda da birçok sıkıntı yaşıyor. Örneğin Best Buy anti-virüs ürünlerini raflarından çekiyor. İlerleyen günlerde bu sayının artmasından endişe ediliyor.

Geçiğimiz günlerde Rusya merkezli güvenlik şirketi Washington ofisini açma amacının artık kalmadığını belirtmişti. Üzerindeki baskıların devamı halinde Kaspersky'nin ABD'deki hayatının nasıl devam edeceğini hep birlikte göreceğiz.