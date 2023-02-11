Katar ve Suudi Arabistan'da Depremzedeler İçin Milyonlarca Dolar Toplandı

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında Katar ve Suudi Arabistan'da düzenlenen canlı yayınlarda milyonlarca dolar yardım toplantı. İşte detaylar!

Katar ve Suudi Arabistan'da Depremzedeler İçin Milyonlarca Dolar Toplandı
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Türkiye'yi ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrasında dünyanın birçok bölgesinden ülkemize ve Suriye'ye yardımlar gelmeye başladı. Şimdiye kadar toplanan en büyük yardımlardan biri de Katar ve Suudi Arabistan televizyonlarında gerçekleştirilen bağış kampanyalarında toplandı.

Kral Selman Yardım Merkezi organizasyonu olarak başlatılan bağış kampanyasında Suudi Arabistan halkı, kısa sürede  26 milyon dolar değerinde bağışta bulundu. Katar'ın birkaç gün önce televizyonlarda canlı yayınlarla başlattığı bağış kampanyasında ise şimdiye kadar 868 milyon lira toplandı.

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Şimdiye kadar insani yardım ve kurtarma ekibi içeren üç uçağını Türkiye'ye yollayan Suudi Arabistan, dün gece daha fazla arama kurtarma ekibini içeren dördüncü ve beşinci uçaklarını havalandırdı.

Katar ise gelen yoğun ilgi sonrasında bağış kampanyasını 15 Şubat'a kadar uzatma kararı aldı. İlerideki günlerde Türkiye ve Suriye için toplanan yardımların daha da fazla artması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor)

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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Devasa Deprem Desteği
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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Devasa Deprem Desteği

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