Katar ve Suudi Arabistan'da Depremzedeler İçin Milyonlarca Dolar Toplandı

Türkiye'yi ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrasında dünyanın birçok bölgesinden ülkemize ve Suriye'ye yardımlar gelmeye başladı. Şimdiye kadar toplanan en büyük yardımlardan biri de Katar ve Suudi Arabistan televizyonlarında gerçekleştirilen bağış kampanyalarında toplandı.

Kral Selman Yardım Merkezi organizasyonu olarak başlatılan bağış kampanyasında Suudi Arabistan halkı, kısa sürede 26 milyon dolar değerinde bağışta bulundu. Katar'ın birkaç gün önce televizyonlarda canlı yayınlarla başlattığı bağış kampanyasında ise şimdiye kadar 868 milyon lira toplandı.

The Saudi Search & Rescue Team arrives in Turkey to help with the rescue efforts in Syria and Turkey pic.twitter.com/6Srltd5nEs