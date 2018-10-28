Katherine Langford, Avengers Ekibine Katıldı

13 Reasons Why dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran Katherine Langford, Avengers 4 filminin ekibine katıldı. Başarılı genç oyuncunun hangi rolde oynayacağı henüz belli değil.

22 yaşındaki genç oyuncu Katherine Langford, 13 Reasons Why dizisinde Hannah Baker isimli gizemli karakteri canlandırmıştı. Genç yıldız başarılı oyuncusuyla adını bütün dünyaya tanıtmıştı. Langford'un oynadığı 13 Reasons Why dizisi toplam 2 sezon sürmüştü.

Hollywood yıldızlarının arasına hızlı bir şekilde Katherine Langford'ın Avengers 4 kadrosuna katıldığı ortaya çıktı. Filmin Imdb sayfasında da oyuncu olarak yer alan Langford'un hangi karakteri canlandıracağı belirsizliğini koruyor. Katherine Langford'un hangi rolde oynayacağı saklansa da hayranlar genç oyuncunun filmin bitiminde mid-credits sahnesinde gözükeceğini düşünüyor. Dolayısıyla genç oyuncuyu Avengers 4'ün devamında görme ihtimalimiz çok yüksek.

Avengers 4 filminde Thanos ile olan büyük mücadelemiz devam edecek. Avengers: Infinity War'da ölen karakterlerin geri geleceği şimdiden belli olmuş durumda. Ama bu karakterin nasıl geri geleceği ise büyük bir soru işareti olarak gözüküyor.

Merakla beklenen Avengers 4 filmi 3 Mayıs 2019'da beyaz perdeye çıkacak.