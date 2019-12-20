Katkı Maddesiz Renk Değiştiren Çikolata Üretildi

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ve Fachhochschule Nordwestschweiz Üniversitesi'ndeki bilim adamları büyük bir başarıya imza attı. Bilim adamları renk değiştiren katı maddesiz çikolata üretmeyi başardı.

Renk Değiştiren Çikolata Dikkatleri Üzerine Çekti!

Araştırmacılar renkli çikolata üretmenin mümkün olup olmadığını merak etti ve konuyu araştırmaya başladı. Çalışmaları sırasında bilim adamları çikolatanın üzerine yenilebilir bir kaplama uyguladılar. Birkaç denemenin ardından kaplama başarılı sonuç verdi ve renk değiştiren çikolata üretildi.

Yapılan açıklamalarda renk değiştiren çikolata imalatının seri olmayacağı söylendi. Seri olarak renk değiştiren çikolata üretmenin mümkün olmadığı duyuruldu. Hemen aşağıda yer alan videodan renk değiştiren çikolatanın nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Renk değiştiren çikolatayı üreten ekip, ürettikleri çikolatadan paza kazanmak için çok fazla zaman harcamamakta.

Araştırmacılar birden fazla çikolata parçasının rengini değiştirmek için büyük bir kalıp oluşturmaya çalışmakta. Kullanıcılar renk değiştiren çikolatanın satışa sunulmasını merakla beklemekte. Bilim adamları çikolata üreten büyük şirketler ile görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Büyük şirketler ile anlaşma sağlanır ise renk değiştiren çikolatalar çok yakında görmeye başlayacağız.