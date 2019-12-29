Katlanabilir Akıllı Telefonlarda Pahalı Cam Problemi

Bundan kısa bir süre önce Samsung ve Huawei tarafından piyasaya büyük umutlarla sunulan katlanabilir akıllı telefonlar hakkında yeni detaylar geliyor. Neredeyse her cep telefonu şirketinin üretmek istediği katlanabilir modeller, çok pahalı ekranlara sahip. İşte haberimizin detayları.

Samsung Galaxy Fold modeli piyasaya çıktığında birçok kişi, bunlardan almaya başladı. Ancak kısa bir süre içerisinde ekranlarda çeşitli kırılma ve bozulmalar gerçekleşti. Bunun üzerine Samsung şirketi camları onarma hizmeti verdi. Huawei Mate X Google hizmetleri olmadığı için zor durumda kaldı.

Katlanabilir telefonlar çok pahalı ekranlara sahip

Samsung Galaxy Fold modeli şu anda 2000 dolar fiyat etiketine sahip. Huawei Mate X ise 2400 dolar üzerinden Çin'den alınabiliyor.

Katlanabilir akıllı telefonların çok pahalı olduğu ile ilgili tartışmalar devam ederken, şimdi de konu bu akıllı telefonların ekran değişim fiyatlarına geldi. Samsung Galaxy Fold modelinin ekranını 31 Ocak tarihine kadar 149 dolar üzerinden değiştirebilirsiniz. Ancak bu tarihten sonra şirketin katlanabilir ekranları 600 dolar olacak.

Huawei Mate X ise konuyu biraz daha abarttı. Şirket, katlanabilir akıllı telefonu olan Mate X modelinde ekran değişimini bin dolar fiyat etiketiyle gerçekleştirecek. Her iki şirketin de bu kadar yüksek miktarlarda değişim ücreti istemesi kullanıcıları düşündürdü? Sizce ekran değişim ücretleri normal mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.