Katlanabilir Batarya Dönemi Başlıyor

Katlanabilir cihazların geleceğine ayak uydurmak isteyen batarya üreticilerinin daha esnek olması gerekiyor. Bu noktada yapılan çalışmalarla birlikte katlanabilir batarya dönemi çok yakında başlayabilir.

Profesör Markus Niederberger ve ETC Zurich University'de bulunan araştırma ekibi, güç kaynağını kesmeden esnetilebilen ve bükülebilen "esnek ince film bataryası" için bir prototip geliştirdiklerini duyurdu. Üniversitenin internet sitesinde yayınlanan makaleye göre söz konusu batarya, ticari pillerin tasarımını izleyen koşullara oldukça benzer şekilde üretildi.

İki adet gerilebilir akım toplayıcı arasında bir katod, bir hidrojel elektroliti, bir anot ve bir PSMD çerçevesi ve sızdırmalık bulunur. Profesör Niederberger yaptığı açıklamada "Bugüne kadar hiç kimse bu lityum-iyon pili yaratırken kullandığımız kadar esnek bileşenleri kullanmadı." dedi.

Katlanabilir bataryanın katlanabilir telefonların ötesinde bir şey olduğunu belirten Niederberger, bu bataryaların bilgisayarlarda, akıllı saatlerde, tabletlerde, katlanabilir ekranlarda veya tekstil ürünlerinde dahi kullanılabileceğini ve kıyafetlerin içine bile dikilebileceğini söyledi.

Şu an için ürün henüz prototip aşamasında bulunuyor. Yeterli çalışmaların ve denemelerin ardından güvenlik testlerinden geçecek olan bu ürün, ilerleyen dönemlerde teknolojinin gelişimine yön verebilir.