Dünyanın İlk Katlanabilir Bilgisayarı (Pamuktan Bile Hafif!)

Lenovo, Lenovo ThinkPad X1 Fold’un tanıtım videosunu yayınladı. Tanıtım videosundaki metin, dünyanın katlanabilir ekranlı ilk bilgisayarının yakında Çin’de resmi olarak tanıtılacağını müjdeliyor. Katlanabilir ekranının yanı sıra ağırlığı ve inceliğiyle öne çıkan Lenovo’nun katlanabilen bilgisayarı ThinkPad X1 Fold’un özellikleri haberimizde.

Videoda Lenovo ThinkPad X1 Fold, terazinin sol tarafına yerleştirilmiş. Terazinin sağ tarafına yukarıdan pamuk, tüy, yaprak ve balon atılıyor. Sağda 1000 gram ağırlığında bir ağırlık beliriyor ve ardından ThinkPad X1 Fold hızla yukarı çıkıyor. Bu da cihazın 1kg ağırlığından çok daha hafif olduğunu gösteriyor. Önceki spekülasyonlara göre, 1kg’dan sadece 1gr daha hafif.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Özellikleri

Lenovo, telefonlar için katlanabilir ekran konseptini kullanan Samsung ve Huawei’den farklı olarak çözümünü dizüstü bilgisayar için uyguluyor. Lenovo ThinkPad X1 Fold ilk olarak CES 2020’de tanıtıldı. Cihaz, 2048 x 1536 çözünürlüğe sahip 13.3 inç LCD ekrana sahip. Dış katmanı deriden yapılmış katlanabilir bir dizüstü bilgisayar. Bu cihaz genel olarak bir kitaba benziyor. Cihazı ikiye katlarsanız ekranlardan biri sanal klavye olarak çalışabiliyor. Ekranı uyumlu klavye ile cihazın tablet gibi açılmasını sağlayacak şekilde doğrudan kapatabiliyorsunuz. Cihaz katlanabilir ekranının yanı sıra her zaman bağlı özelliği ile dikkat çekiyor. Bu özellik tıpkı akıllı telefon gibi açıldığında çok hızlı bir şekilde etkinleşiyor.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Çıkış Tarihi

Video, Lenovo Grubu Başkan Yardımcısı ve Çin Başkanı Liu Jun ve Lenovo Çin Pazarlama Direktörü Wang Chuandong dahil olmak üzere birçok Lenovo yöneticisi tarafından yeniden paylaşıldı. Wang Chuandong’un Weibo paylaşımdan, dünyanın ilk katlanabilir bilgisayarı ThinkPad X1 Fold’un resmi olarak Eylül veya Ekim ayında çıkış yapacağını anlıyoruz. Cihazın fiyatına dair herhangi bir bilgi yok.