Katlanabilir Ekranlarda Kullanılacak Gorilla Glass Geliştiriliyor

Mobil Dünya Kongresi 2019 kapsamında gün yüzüne çıkan iki katlanabilir ekranlı telefon Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X, büyük kitlelerin ilgisini çekmişti. Telefon ekranlarını koruyucu camlar üreten Corning, Gorilla Glass teknolojisini katlanabilir ekranlı telefonlara uyarlamak adına çalışmalara başladığını dile getirdi.

Gorilla Glass teknolojisinden önce dokunmatik olsun ya da olmasın bütün telefonlar ekranlarında plastik tabanlı malzemeler yoluyla darbelere karşı koruma sağlıyorlardı. Günümüzde ise Motorola ShatterShield teknolojisinde kullanılan plastik malzemenin dışında plastik kullanılmıyor, telefonları nekranları camdan yapılan Gorilla Glass ile korunuyordu. Katlanabilir ekranlı telefonların gelecek yılların ana akımı olacağını gören Gorilla Glass’ın Amerika Birleşik Devletleri merkezli üreticisi Corning, camın katlanmaya pek uygun olmayan yapısından ötürü plastik polimer tabanlı yeni bir teknoloji üzerine çalışmaya başladı.

Bükülmeye çok uygun olan plastiğin koruma konusunda eksiklerinin olduğunu bilen Corning, aslında Willow Glass adını verdiği ve bükülebilir bir cam teknolojisine sahipti. Buna rağmen Willow Glass, dokunmatik ekranlarda kullanılacak özelliklere sahip olmadığından yeni yollar aramaya başlayan şirket, plastiğin ve camın özelliğini bir araya getirerek, en iyi çözümü bulma yolunda olduklarını duyurdu. Yakın zaman sonra ilk denemeleri yapılacak olan yeni ekran koruma teknolojisinin, testlerden sonra tanıtılacağı aktarıldı.