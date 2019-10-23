Katlanabilir Ekranlı Huawei Mate Xs Duyuruldu

Huawei son günlerde birçok yeni cihaz tanıtıyor. Bugün ise katlanabilir ekranlı modellerden bir tanesi olan Huawei Mate Xs tanıtıldı. Gelin Mate Xs'in özelliklerine yakından bakalım.

Çinli teknoloji devi Huawei son günlerde birçok haberimize konu oluyor. Bir yandan Google ile olan karışık ilişkileri devam ederken bir yandan da yeni cihazları ile karşımıza çıkıyor. Huawei Mate X modelinden sonra karşımıza çıkan Mate Xs'in özellikleri belli oldu. Gelin akıllı telefonun özelliklerini anlatmaya başlayalım.

Huawei Mate Xs Özellikleri!

Huawei'nin bu yılki ikinci katlanır ekranlı telefonu olan Huawei Mate Xs'in en bilindik yanı Kirin 990 5G yonga setine sahip olması. Bu işlemciyi 8GB RAM belleği ile destekliyor. GPU olarak ne kullandığı şu an için bilinmiyor. Katlanabilir ekran demişken ekrandan da söz edelim. Bu ekranın katlanmamış standart hali tam 8 inç büyüklüğünde. Ekran bu hali ile 2480x220 piksel çözünürlük sunuyor. Bu OLED ekranın katlanabilir olması cihazı çift yönlü yapıyor. Yani cihaz katlandığında hem önde hem arkada ekran bulunuyor.

Kameradan devam edersek arka kısımda 40MP'lik görüntü alabilen geniş açılı bir kamera yer alıyor. Diğer bir kamera 16MP'lik ultra geniş açılı görüntüler çekebilirken, son kamera ise 8MP'lik bir görüntü sunuyor. Merak edildiği üzere bu cihazda bir ön kamera bulunmuyor. Telefon katlandığı zaman arka kameralar ön kamera olarak kullanılıyor.

512GB depolama sunan Mate Xs, 256GB'a kadar MicroSD kart desteği sunuyor. Cihazın içerisinde 4500mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu batarya 55W Huawei SuperCharge destekli. Tüm bunlara ek olarak Android 9.0, yerçekimi sensörü, jiroskop, pusula, parmak izi sensörü, barometre, 5G, USB Type-C, USB 3.1 gibi özellikler de mevcut.

Huawei Mate Xs modeli 2020 yılında satışa sunulacak. Bakalım katlanabilir telefonları tercih eden yeterli sayıda kullanıcı olacak mı?