Katlanabilir Ekranlı iPhone İçin Konsept Tasarımı Yapıldı

Bir hafta kadar önce ortaya çıkan haberlerde, Apple’ın katlanabilir ekran teknoloji üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Şirketin yaptığı patent başvurusu ile gün yüzüne çıkan detaylarla katlanabilir ekranlı iPhone kesinleşirken, bugün itibarıyla o modele dair konsept görüntüler yayınlandı.

LetsGoDigital isimli tasarım şirketinde çalışan çizerler tarafından gün yüzüne çıkarılan konsept tasarım, resmi olmasa bile elimize nasıl bir modelin geçeceğini az çok göstermesi açısından önemli bulundu ve görenler tarafından beğenildi.

Katlanabilir ekranlı telefon tasarımları, son dört yıldır gündemdeki yerini koruyordu. Birçok büyük şirket yeni ekran teknolojisine yatırım yaparken, telefonların son kullanıcıya ulaşabilir sürümlerinin 2019 yılında gösterileceği düşünülüyordu. Keza Samsung geçtiğimiz günlerde yaptığı tanıtımla Galaxy Fold isimli katlanabilir ekranlı modelinin ilk görüntülerini paylaşırken, bu akşam düzenlenecek tanıtım etkinliğinde telefonun çalışır halini göstereceğini duyurmuştu.Samsung’un yanı sıra birçok Çin merkezli telefon üreticisinin yeni model konusunda çalışmalarını sürdürdüğü bilinirken, Apple da çalışmalara başlamıştı.

Apple’ın yaptığı patent başvuruları ile katlanabilir ekranlı model konusunda çalışmalar yaptığı kesinleşirken, şirketin yeni modelinin 2020 yılından önce çıkmayacağı söylenenler arasında yerini aldı. Çentik, hızlı şarj, çift kamera gibi birçok trendi rakiplerinden çok sonra benimsemesi ile bildiğimiz Apple’ın yine sektöre geç gireceği dile getirilirken, katlanabilir ekran konusunda atacağı adımlar ise merakla bekleniyor.