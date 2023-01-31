Katlanabilir Ekranlı MacBook Geliyor Olabilir

İnovatif teknolojilerin firması olarak bilinen Apple'ın Android dünyasına kıyasla en geride kaldığı nokta, katlanabilir ekrana sahip telefonlar olarak görülüyor. Kimileri Apple'ın bu konuda vizyonsuz davrandığını savulurken bazıları da "Teknoloji mükemmel hale gelmedikçe Apple adım atmaz." diyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Apple katlanabilir ekran teknolojisine büyük yatırımlar yapmayı amaçlıyor.

Henüz firmanın herhangi bir katlanabilir telefonu ortaya çıkmadı. Ancak şimdiye kadar gelen birçok duyuma göre Apple katlanabilir iPhone'u 2024 yılında piyasaya sürecek. Öte yandan Apple duyumcusu Ross Young, aynı zamanda katlanabilir MacBook geliştirildiğini de iddia etti.

Katlanabilir MacBook 2025 yılında Geliyor

Apple tarafından gelen bilgiler ışığında artık katlanabilir iPhone modeliyle 2024 yılında neredeyse kesin bir şekilde tanışmamız bekleniyor. İddialar arasında Apple'ın teknolojiyi mükemmelleştirerek sektörde yeni bir trend yaratmaya hazırlanıyor.

Apple katlanabilir ürünleri hakkında en ilginç bilgiler ise yakın zamanda geldi. Ross Young, 20.5 inç büyüklüğünde katlanabilir ekranlı MacBook'un 2025 yılında tanıtılacağını belirtti. Öte yandan bir süredir beklenen katlanabilir iPad modelinin 2024 yılına yetişmeyeceği de gelen bilgiler arasında.

Katlanabilir iPhone ve MacBook modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer Apple böyle bir ürün üretirse alır mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın!