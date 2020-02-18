Katlanabilir Galaxy Note Modeli Gelebilir!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan yeni raporlara göre Samsung, yakın bir zamanda katlanabilir yapıya sahip Galaxy Note modeli ile karşımıza çıkabilir.

Galaxy Note 11 Katlanabilir mi Olacak?

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Max Weinbach tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni nesil katlanabilir telefon yeni nesil bir S-Pen ile birlikte gelecek. Galaxy Note serisinin ikonik özelliklerden birisinin modele dahil edilmesi, yeni modelin Galaxy Note serisine ait olabileceğine yönelik bir söylentiyi ortaya çıkardı.

Bu sızıntının aslında tutarlı bir sızıntı olduğu söylenebilir. Nitekim yeni nesil katlanabilir telefonun yaklaşık 7.7 inç boyutunda bir ekrana sahip olması bekleniyor ki bu ekranda bir kalem desteğinin olmaması üzücü bir detay olurdu. Buna ek olarak S-Pen'i tanımlarken geçen yeni nesil ifadesi de dikkatleri çekiyor. Mevcut ürünün yüzey çizilmelerine yönelik yatkın yapısı nedeni ile yenilenmiş bir tasarım mantıklı olabilir.

Bu raporun dışında geçmiş sızıntıları göz önüne alırsak yeni modelde Galaxy S20+ ile aynı kamera kurulumunu görmemiz mümkün. Yeni model seramik ve paslanmaz çelik gibi kaliteli malzemeleri içerecek ve siyah, mavi, pembe, altın ve gümüş olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

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