Katlanabilir Google Pixel 2021'de Geliyor

Google bu hafta Pixel 4a'yı piyasaya sürerken Pixel 4a 5G ve Pixel 5'in bu yılın ilerleyen döneminde sunulacağını da doğruladı. ABD'li teknoloji şimdi de Pixel 6 ve k atlanabilir Google Pixel gibi modeller üzerinde çalışmaya başladı.

9to5Google , Pixel 4a, Pixel 4a 5G ve Pixel 5 de dahil olmak üzere yeni geliştirilen tüm Pixel cihazları için Android yapılarının listesini içeren dahili bir Google belgesini paylaştı. Raporda özellikle k atlanabilir Google Pixel modeli dikkat çekiyorken Google'ın üç yeni cihazı bulunuyor.

Katlanabilir Google Pixel ve Pixel 6 serisi

Katlanabilir Google Pixel'le birlikte 2021'de gelmesi beklenen üç cihazın kod adı sırasıyla raven, oriole ve passport olarak isimlendirilmiş. "Oriole" kod adlı cihazın k atlanabilir Google Pixel olduğu düşünülüyorken diğer iki cihaz muhtemelen Pixel 6 serisi telefonlar.

Her üç cihazın da görünüşe göre tanıtım tarihi için Q4 2021 (2021'in dördüncü çeyreği) hedef gösterilmiş. Yani yaklaşık bir yılı aşkın süre sonunda -Ekim ayı gibi- k atlanabilir Google Pixel resmiyete kavuşmuş olacak.

Google'ın Pixel şefi Mario Queiroz geçen yıl katlanabilir ekran teknolojisini prototip olarak geliştirdiklerini doğrulamıştı. Ayrıca Pixel 5a adı da birkaç gün önce Android Açık Kaynak Projesi'nde ortaya çıkmıştı.