Katlanabilir Huawei Mate X'in Satış Tarihi Belli Oldu

Geçtiğimiz MWC 2019 fuarında tanıtılan ve Samsung Galaxy Fold'a rakip olan Huawei Mate X'in satış tarihi sızdırıldı. Şirketin resmi çevrimiçi mağazası Vmall'da Mate X'in satışa çıkacağı tarih yanlışlıkla paylaşıldı.

Samsung'a rakip olarak ilk katlanabilir modelini kullanıcılarla paylaşan Huawei, Mate X'in yaza doğru geleceğini söylemişti. Ancak Çin merkezli çevrimiçi mağaza Vmall'da ortaya çıkan tarih ile birlikte Mate X'in satış tarihi daha da resmiyet kazandı. Satın almaya müsaitlik için Haziran ayını hedef gösteren Vmall, fiyat bilgisini ise paylaşmadı.

Vmall kısa süre içerisinde Mate X'in satış sayfasını siteden kaldırmış olsa da bu bilginin doğru olduğu düşünülüyor. Fiyat olarak da Huawei'nin 2580 dolar civarında etiket belirlediğini belirtmek gerekiyor. Daha önceden Mate X'in pahalı olduğunu kabul eden Huawei CEO'su, birkaç yıl içerisinde fiyatların normal seviyeye gerileyeceğini söylemişti. Samsung'un Galaxy Fold'u ise yaklaşık 1980 dolardan alıcı bulacak.

Huawei Mate X Alıcı Bulabilecek mi?

Kirin 980 yonga setinden gücünü alan Mate X'de 4500 mAh batarya ve USB-C portuyla sunulan 55W hızlı şarj desteği gözlerden kaçmıyor. Ayrıca dünyanın ilk 5G katlanabilir modeli olan Mate X'in güç düğmesinde bir parmak izi sensörü yer alıyor. Peki ya sizce dünya genelinde Huawei Mate X'e ilgi gösterilecek mi?