Katlanabilir Huawei Mate X Yok Sattı!

Huawei şirketinin online satış platformu olan Vmall'da satışa sunulan katlanabilir Huawei Mate X'in satış rakamları şaşırttı. Dakikalar içerisinde stokları tüketen Mate X'in kaç adet sattığı bilinmiyor.

Huawei Mate X ilk aşamada Çin'de satışa sunuldu ve yaklaşık 17 bin Çin Yeni (2425 dolar) olarak fiyatlandırıldı. Cihaz bir dakikadan daha az bir sürede tükendi ancak stok sayısı açıklanmadı. Ayrıca telefonu satın alanlar ilk ekran değiştirmede yüzde 50 indirim alacak.

İçe doğru katlanan Samsung Fold ve dikey olarak katlanabilen Motorola Razr'ın haricinde Mate X dışa doğru katlanabiliyor. 1148 x 2480 çözünürlüğünde 6.6 inçlik AMOLED ekrana sahip olan cihaz, tam olarak açıldığında ise 8 inç tablet boyutuna gelebiliyor.

Mate X 2020'de Global Pazara Sunulacak

Kirin 980 yonga setinden gücünü alan Mate X'de 8GB RAM ve 512GB dahili depolama alanı yer alıyor. Çin pazarına sunulan Mate X'in geliştirilmiş halini global piyasaya satacak olan Huawei, Kirin 990 işlemcili modelini Mart ayında satışa çıkarabilir.

Global pazarda şansını zorlayacak olan Mate X'in kendi ülkesindeki kadar başarılı olmayacağı düşünülüyor. Hem yüksek fiyatı hem de güven vermeyen ekrandan dolayı kullanıcıların eleştirilerine maruz kalan cihazın önümüzdeki yıl geleceğini söyleyebiliriz.