Katlanabilir iPad Geliyor, İşte Çıkış Tarihi ve Özellikleri

Katlanabilir akıllı telefonlar yeni bir teknoloji olmamakla birlikte henüz bu cihazları tüketicilerle buluşturmamış teknoloji devlerinin sayısı bir hayli fazla. Cupertinolu teknoloji devi Apple bunlardan biri. Yeni bir sızıntı, şirketin katlanabilir iPad modeli üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Hatta katlanan ekranlı iPad’in özellikleri ve çıkış tarihi bile paylaşıldı. Katlanan iPad’in özellikleri ne olacak ve ne zaman çıkacak? haberimizde.

Twitter’da tanınmış bir tipster olan Komiya’ya göre, Apple 2023’te katlanabilir iPad’i piyasaya sürmeyi planlıyor.

Foldable iPad(iPhone)

-“one more thing” in 2023

-support phone call

-iPad OS?

-A16X (may be A17) (3nm)

-Made up with two panels and seamlessly connected to each other

-Micro LED Display

-under screen Front camera and Touch ID

-Best experience with Apple Glass or VR headset