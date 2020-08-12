Katlanabilir iPad Geliyor, İşte Çıkış Tarihi ve Özellikleri

Katlanabilir akıllı telefonlar yeni bir teknoloji olmamakla birlikte henüz bu cihazları tüketicilerle buluşturmamış teknoloji devlerinin sayısı bir hayli fazla. Cupertinolu teknoloji devi Apple bunlardan biri. Yeni bir sızıntı, şirketin katlanabilir iPad modeli üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Hatta katlanan ekranlı iPad’in özellikleri ve çıkış tarihi bile paylaşıldı. Katlanan iPad’in özellikleri ne olacak ve ne zaman çıkacak? haberimizde.

Katlanabilir iPad Ne Zaman Çıkacak?

Twitter’da tanınmış bir tipster olan Komiya’ya göre, Apple 2023’te katlanabilir iPad’i piyasaya sürmeyi planlıyor.

Foldable iPad(iPhone)

-“one more thing” in 2023

-support phone call

-iPad OS?

-A16X (may be A17) (3nm)

-Made up with two panels and seamlessly connected to each other

-Micro LED Display

-under screen Front camera and Touch ID

-Best experience with Apple Glass or VR headset — Komiya (@komiya_kj) August 11, 2020

Katlanabilir iPad Özellikleri Ne Olacak?

Sızıntıyı yapan kişi, çıkış tarihinin yanı sıra şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki üç-dört yıl içerisinde ürünlerinden kullanacağı tahmin edilen microLED ekrana sahip olacağını belirtti. Ayrıca Apple’ın ilk katlanabilir cihazda herhangi bir menteşe kullanmayarak rakiplerinden ayrılacağını söyledi. Biyometrik güvenlik olarak ekran altına yerleştirilen parmak izi okuyucunun (Touch ID) kullanılacağını düşünüyor. Katlanabilir iPad’in muhtemelen TSMC'nin 3nm üretim sürecinden geçecek A17 veya A16 X işlemciden güç alacağını da ekliyor. 3nm’ye geçiş teoride daha fazla verimlilik anlamına geliyor. Cihazın aynı zamanda kulaklık aracılığıyla harika bir sanal gerçeklik (VR) deneyimi sunacağı ve Apple Glass ile eşleşeceği söyleniyor.