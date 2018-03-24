Katlanabilir iPhone 2020'de Geliyor

Yaptığı yeniliklerle her zaman olay olmayı başaran Apple, iPhone dünyasına bambaşka bir model sunacak gibi gözüküyor. Bir analiste göre 2020 yılında katlanabilir ekrana sahip iPhone modeli raflardaki yerini alacak.

Bank of America analisti Merrill Lynch tarafından ortaya atılan bu iddia, kısa sürede tüm kullanıcılar tarafından ilgi kazanmayı başardı. Şimdiye kadar teknolojileri hep geriden takip eden Apple'ın, katlanabilir ekranlı telefon modeli konusunda hızlı davranan şirket olabileceği ifade ediliyor. 2016 yılında katlanabilir ekran için patent başvurularını yapan Apple'ın dört yıllık süreç içerisinde başarılı bir katlanabilir ekranlı iPhone sunması muhtemel gözüküyor. Zaten iPhone X ile yaşanan tasarım değişikliği kullanıcıların hoşuna gitmişti, şimdi ise katlanabilir iPhone iddiası Apple müşterilerini bir hayli heyecanlandırmaya başladı.

Katlanabilir ekran teknolojisinde geri planda kalmak istemeyen Apple, bu konuda yine en büyük rakibi Samsung ile rekabet edecek. 2018 yılında Galaxy X'i (katlanabilir Samsung modeli) sunmayı hedefleyen Samsung'un, bunu başarmasının henüz mümkün olmadığı ifade edilmişti. Bu sebepten dolayı Apple'ın, Samsung ile aynı dönemde katlanabilir telefon çıkarma şansına sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

Katlanabilir iPhone için tedarikçileri ve fabrikalarıyla iletişim içerisinde olan Apple'ın katlanabilir form faktörü üzerinde çalıştığı iddia edildi. Telefonun ekranının OLED'den olmasını planlayan ABDli şirketin, kendi micro-LED ekranları konusunda da çalışmalar yürüttüğü söylentiler arasında yer alıyor.

Bakalım analist Merrill Lynch'ın raporu gerçekten doğru olacak mı, yoksa Apple yine bir teknolojide daha geri planda mı kalacak zamanla göreceğiz. Peki ya sizce Apple, 2020 yılında katlanabilir iPhone'unu sunar mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.