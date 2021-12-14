Katlanabilir iPhone Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Katlanabilir iPhone çıkış tarihi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Peki, Apple kullanıcılarının merak içerisinde beklediği katlanabilir telefonlar ne zaman çıkacak? Paylaşılan rapora ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Katlanabilir iPhone Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Katlanabilir bir yapıya sahip akıllı telefonlar son yıllarda büyük bir popülerliğe sahip oldu. Bu telefonlar her ne kadar popüler olsa da Apple henüz bir katlanabilir telefon tanıtmadı. Dolayısıyla şirketin katlanabilir cihazları ne zaman piyasaya süreceği oldukça merak ediliyor.

Katlanabilir iPhone modelinin ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ekran analisti Ross Young, Apple'ın 2023 yılına kadar katlanabilir iPhone tanıtmayacağını ileri sürdü. Young'a göre teknoloji devinin katlanabilir telefonu 2024 yılında tanıtma ihtimali daha yüksek.

Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde Apple'ın katlanabilir akıllı telefon planlarına ilişkin birkaç söylenti ortaya çıkmıştı. Örneğin, mayıs ayında güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, teknoloji devinin 2023 yılında piyasaya sürmeyi hedeflediği 8 inçlik esnek bir ekran üzerinde çalıştığını iddia etmişti.

Bloomberg'den Mark Gurman ise ABD merkezli teknoloji devi Apple'In katlanabilir teknoloji üzerinde çalıştığını fakat ilk aşamalarda olduğunu ileri sürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, çoğu yeni teknolojide olduğu gibi katlanabilir telefonlarda da temkili bir yaklaşım sergiliyor gibi görünüyor.

Kuo, ilerleyen zamanlarda katlanabilir akıllı telefonların tüm büyük telefon üreticileri için büyük bir öneme sahip olacağına inanıyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, katlanabilir akıllı telefonlarının mükemmel bir hale gelmesi için çalışmaya devam ediyor. Şirket, bu yılın başlarında katlanabilir telefonun üçüncü versiyonu olan Galaxy Z Fold 3'ü tanıttı.

Samsung'un ilk Galaxy Fold cihazları çok sayıda sorun içeriyordu fakat teknoloji devinin katlanabilir akıllı telefon konusunda çok az rekabet ile sorunları gidermek için yaklaşık olarak üç yılı var. Apple, 2023 ya da 2024 yılında katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürmeye karar verirse şu anda bu konuda birkaç yıllık tecrübeye sahip bir şirket olan Samsung ile rekabet etmesi gerekecek.

Kuo, Apple'ın 2023 yılına kadar katlanabilir bir iPhone satışa sunmak için temel teknoloji ve seri üretim sorunlarını çözmesi gerekeceği, bu sebepten ötürü teknolojinin 2024 yılına kadar ertelenmesinin bir sürpriz olmayacağını söylemişti.

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