Katlanabilir iPhone Fiyatı Ortaya Çıktı: Özellikleri Nasıl Olacak?

Samsung ve Huawei'nin ardından Apple da katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Katlanabilir iPhone fiyatı ve özellikleri nasıl olacak? İşte katlanabilir iPhone fiyatı ve özellikleri hakkında gelen sızıntılar.

Katlanabilir iPhone Fiyatı ve Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni bir rapor, Apple'ın katlanabilir iPhone'unu piyasaya sürdüğünde iPad Mini modelini durduracağını öne sürüyor. Katlanabilir iPhone'un iPhone ile iPad Mini arasında bir cihaz olacağı ve iPadOS işletim sistemi ile çalışacağı yönünde söylentiler bulunuyor. Cihazın açıldığında iPad Mini'ye benzer bir ekrana sahip olacağı da yine söylentiler arasında yer almakta. Gelelim cihazın fiyat tarafına.

Katlanabilir iPhone'nun başlangıç fiyatının 1.499 dolar ( vergiler hariç 12.122 TL) olacağı bekleniyor. Akıllı telefonun ayrıca en az 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olması da yine beklenenler arasında.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

Katlanabilir iPhone'un lansman tarihinin Kasım 2022 civarında olması bekleniyor. Söylentilere göre, Apple 2022 yılına kadar katlanabilir iPhone piyasaya sürmeyecek. 2022 yılına daha çok zaman var ve bu zaman içerisinde herşey değişebilir.

Sizler katlanabilir iPhone hakkında gelen fiyat ve çıkış tarihi iddiası ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir iPhone fiyatı sizce nasıl olmalı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi ve düşüncelerinizi hem bizlerle hem de diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!