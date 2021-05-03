Apple Analisti Katlanabilir iPhone İçin Tarih Verdi

Katlanabilir iPhone için tarih netleşti. Apple'ın popüler analistlerinden biri olan Ming-Chi Kuo'nun yatırımcılara verdiği rapor sızdırıldı. Rapora göre, 2023 yılı için katlanabilir iPhone modelini beklemek mümkün.

Katlanabilir bir iPhone ile ilgili söylentiler daha önce ortaya çıktı, ancak yeni iddianın daha fazla güvenilirliği var. Engadget tarafından görülen belgelere ve MacRumors'daki bir makaleye göre güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, yatırımcılara katlanabilir iPhone için tarih verdi.

Analist Kuo, Apple'ın 2023 yılına kadar 8 inçlik katlanabilir bir iPhone piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Bir "endüstri anketine" dayanan rapor, Apple'ın 2023'te 15-20 milyon adet satmayı planladığını öngörüyor.

Kuo, Mart ayında katlanabilir iPhone'un olasılığının ortaya çıktığını, ancak son raporunun tedarikçiler hakkında daha fazla ayrıntı içerdiğini söyledi. QHD+ esnek OLED'in Samsung Display tarafından sağlanacağını, DDI ekran denetleyicisinin ise Samsung Foundry'den geleceğini iddia ediyor.

Ayrıca Apple'ın, Samsung'un Y-Octa teknolojisine göre çeşitli avantajları nedeniyle Çinli üretici TPK tarafından üretilen gümüş nanotel dokunmatik teknolojisini kullanacağını belirtiyor.

Katlanabilir iPhone için tarih netleşti

Rapor oldukça spekülatif, bu nedenle iPhone Fold veya benzer bir iPhone modeli için para biriktirmeye şimdiden başlamayın. Ancak üretim kaynaklarının bile paylaşılması, katlanabilir iPhone iddialarına güvenilirlik katıyor.

Analist Kuo; Oppo, Vivo, Xiaomi ve Honor'un 2021'in sonlarında veya 2022'nin başlarında yeni katlanabilir modeller piyasaya sürmesini ve bileşen eksikliklerinin artması halinde sevkiyatların 2022'ye kadar 17 milyona dayanmasını bekliyor.

Böyle bir durumda katlanabilir telefonlar, Kuo'nun dediği gibi "ileri teknoloji modellerin bir sonraki yenilikçi satış noktası" haline gelebilir. Apple elbette kendi modeliyle piyasada hazır olmak isteyecektir.

Bununla birlikte tüketiciler Kuo'nun öngördüğü gibi cihazları kullanmazlarsa, Apple'ın katlanabilir iPhone'dan vazgeçebileceğine inanılıyor. Diğer bir deyişle önümüzdeki iki yıl içinde Apple tarafında büyük değişiklik yaşanacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca geçtiğimiz Şubat ayında yapılan bir anket, insanların Apple'ın yeni AirTag ürününe ne kadar ilgili olduğunu ortaya koyuyor. NPD tarafından yapılan ankette 18 yaşından büyük 5.100 ABD'li katılımcı yer aldı. Ankette akıllı telefon kullanıcılarının %64'ü eşya takip cihazlarını satın almaya ilgi duyduğunu belirtti.

NPD'nin anketi ile elde edilen verilere bakılacak olursa eşya takip cihazların satışı geçen yıl dolar bazında %2, birim bazında %7 artış gördü.