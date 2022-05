Apple'ın Katlanabilir iPhone Geliştirdiğine Dair İddialar Artıyor

Geçtiğimiz hafta Apple'ın katlanabilir iPhone'ları geliştirmeyi başladığı ile ilgili ilk iddialar gündeme gelmişti. Son yıllarda ekran alanındaki en havalı trendlerden biri olan Kindle, diğer geleneksel e-okuma cihazlarında görülen standart e-mürekkep ekranlarını geliştirerek renkli e-mürekkep ekranlarının tanıtılması ile ortaya çıkmıştı. Şimdi ise TF International Securities analisti ve uzun süredir Apple gözlemcisi Ming-Chi Kuo, Twitter'da Apple'ın gelecekteki bir katlanabilir ekranı ve "tablet benzeri" uygulamalar için elektronik kâğıt ekranları (EPD) test ettiğini iddia ediyor.

Kuo, renkli e-mürekkep ekranlarının, güç tasarrufu teknolojisi nedeniyle katlanabilir cihazlarda ekranlar için popüler bir seçenek hâline gelebileceğini ekleyerek Apple'ın tek renkli e-mürekkep ekranları yerine renkli panelleri test ettiğini öne sürüyor. Kuo attığı tweet'te "Apple, gelecekteki katlanabilir cihazların ekranı ve tablet benzeri uygulamalar için E Ink'in Elektronik Kâğıt Ekranını (EPD) test ediyor. Renkli EPD, mükemmel güç tasarrufu sayesinde katlanabilir cihazların sahip olması gereken ana/ikinci ekran için genel bir çözüm olma potansiyeline sahip." diyerek bu teknolojinin geleceğin öncüsü olacağını iddia ediyor ve Apple'ın vizyonu da göz önünde bulundurulduğunda çoktan bu testlerin başlamış olması muhtemel.

Apple is testing E Ink's Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device's cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices' must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving.