Katlanabilir iPhone Kendi Kendini Onaran Ekranla Gelebilir

Samsung ve Huawei'nin ardından Apple'dan da katlanabilir iPhone modeli geliyor. Katlanabilir iPhone nasıl olacak? AppleInsider'ın en son raporuna göre katlanabilir iPhone, çizikler ve ezikler de dahil olmak üzere normal aşınma ve yıpranmayı kendi kendine düzeltebilen kendi kendini iyileştiren bir ekrana sahip olabilir.

Apple'dan Ekranını Kendi Kendini Onaran Katlanabilir iPhone Geliyor

"Esnek Ekran Kapak Katmanlı Elektronik Cihazlar" adlı patent başvurusu, hasarı en aza indirmek ve hasar meydana geldiğinde aksiyon almak için yöntemler önermekte. Apple tarafından bu patent hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak yapılan patent başvurusu gerçekleşir ise Apple karşımıza bir ilk ile çıkabilir.

Önceki raporlarda katlanabilir iPhone modelinin açıldığında kesintisiz tek bir ekrana sahipp olacağı yönünde. Telefonda iki ayrı ekran panelinin bulunacağı konuşulmakta.

Şimdilik bu raporların bir iddiadan ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor. Şirket yıllardır iPhone modellerinde radikal bir tasarım değişikliğinde bulunmadı. Katlanabilir iPhone çıkar ise tasarımının nasıl olacağı da büyük merak konusu.

Bakalım Apple ileride katlanabilir akıllı telefon modelini nasıl bir tasarım ile kullanıcıların beğenisine sunacak. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorulardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!