Ünlü Tasarımcının Ellerinden Katlanabilir iPhone Prototipi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, özellikle akıllı telefonlarda geliştirmelere gidildi. Kullanıcılara farklı bir şeyler sunmak isteyen akıllı telefon üreticileri, son zamanlarda katlanabilir telefon modelleri üzerinde çalışıyor. Piyasada lider olarak görmeye alışkın olduğumuz Apple, katlanabilir telefon piyasasında liderliği Samsung’a kaptırdı. Son zamanlarda Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi telefon üreticileri katlanabilir telefonlar üzerinde çalışıyor ve kullanıcılara sunuyor. Ancak dev şirket Apple’ın henüz böyle bir girişimi olmadı.

Son zamanlarda gittikçe büyüyen katlanabilir telefon pazarına, rekabette görmek istediğimiz Apple yer almıyor. Apple, henüz resmi bir katlanabilir telefon açıklamasında bulunmadı. Bu güne kadar birçok iddia ortaya atılsa da, bir tasarımcı tasarladığı yeni katlanabilir iPhone modeli ile oldukça dikkat çekti.

Ünlü Tasarımcıdan Katlanabilir iPhone Prototipi

Ünlü tasarımcı Antonia de Rosa, yeni bir katlanabilir iPhone modeli tasarladı. Tasarımcı, ortaya çıkardığı bu iPhone prototipine ‘iPhone Air’ adını verdi. Cihaz, 16 milyar transistör taşıyan 5nm Apple M1 çipi tarafından desteklenen güçlü bir cihaz olarak tasarlandı. M1 çipi en son iPad Pro serisine güç vermişti ve Apple tarafından Mac bilgisayarlarda Intel işlemcilerin yerini alması için geliştirilmişti.

Apple’ın katlanabilir telefonlarının henüz daha test aşamasında olduğu düşünülse de şirketin Samsung tarafından satılan katlanabilir telefonlara olan tepkileri de takip ettiği biliniyor.

Diğer yandan ‘iPhone Air’ isimli katlanabilir telefon prototipi incelendiğinde telefonlarda port olmadığı görülüyor. Ancak zaten Portsuz telefon tasarımı Apple için yeni değil. Portsuz tasarım, Apple’ın eski tasarım şefi Jony Ive’ın Cupertino’dan ayrılmadan önce çabaladığı ancak başaramadığı bir girişim.

4 renk seçeneği ile gelen katlanabilir iPhone prototipi; gümüş, fıstık yeşili, mor ve antrasit olarak tasarlanmış. Telefonun arka kısmında ise 12 ve 13 ailesinde Pro Max ve Pro modellerinde olduğu gibi 3 kamera konumlandırılmış.