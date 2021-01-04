Katlanabilir iPhone Hakkında Yeni İddia

Katlanabilir iPhone ne zaman tanıtılacak? Apple katlanabilir iPhone tanıtacak mı? Apple'ın katlanabilir iPhone modeli hakkında yepyeni bir bilgi ortaya atıldı. İşte katlanabilir iPhone hakkında gelen bomba iddia ve detayları.

Apple 2 Tane Katlanabilir iPhone Üzerinde Çalışıyor

Tayvan merkezli Economic Daily News'e göre, iki farklı katlanabilir telefon prototipi, Çin'in Shenzhen kentindeki Foxconn fabrikasında dahili dayanıklılık testlerinden geçti. Rapor, cihazlardan birinin Samsung Galaxy Z Flip'e benzer şekilde dikey olarak katlanan bir telefon olduğunu iddia ediyor. Diğerinin ise bir menteşe ile birbirine bağlanmış iki ekrana sahip çift ekranlı bir telefon olduğunu belirtiyor.

Tüm bu bilgilerin bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Apple tarafından resmi açıklamalar gelmedikçe bu bilgiler bir iddia olarak kalacak.

Yeni rapor, Apple'ın bu iki katlanabilir modelden herhangi birini ne zaman piyasaya süreceğini söylemek için henüz çok erken ancak bunun 2022'nin sonlarında veya 2023'te gerçekleşeceğine dair spekülasyonlardan bahsediyor.

Geçtiğimiz günlerde de Apple'ın Samsung'tan katlanabilir ekran paneli aldığı ve Foxconn'un da katlanabilir cihazı test ettiği söylenmekteydi. Şu anda yapılan testlerde nihai cihazın üretiminin nasıl yapılacağına karar verilmesi için OLED veya mikro LED kullanımına odaklanıldığı da konuşulanlar arasındaydı.

Katlanabilir iPhone'un tasarımına dair henüz herhangi bir sızıntı yaşanmadı ve cihazın tasarımı oldukça fazla merak ediliyor.

Sizler katlanabilir iPhone hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir iPhone nasıl olacak? Cihazda ne olmasını beklersiniz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Görüşlerinizi merakla bekliyoruz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak iPhone 12 almamak için 5 neden videomuzu izleyebilirsiniz. Katlanabilir iPhone hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizleri takipte kalarak en güncel haberlere anında ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz haftalarda katlanabilir iPhone'un iPhone ile iPad Mini arasında bir cihaz olacağı ve iPadOS işletim sistemi ile çalışacağı yönünde söylentiler gelmişti. Cihazın açıldığında iPad Mini'ye benzer bir ekrana sahip olacağı da yine söylentiler arasında yer almaktaydı.

Katlanabilir iPhone'nun başlangıç fiyatının 1.499 dolar ( vergiler hariç 12.122 TL) olacağı da yine sızıntılar arasında bulunmaktaydı. Akıllı telefonun ayrıca en az 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olması da yine beklenenler arasındaydı.