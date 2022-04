Katlanabilir iPhone'ların Piyasaya Sürülmesi En Erken 2025 Yılını Bulabilir

Samsung, Motorola ve diğer şirketler katlanabilir telefonları çıkarmak bir kenara dursun, yenilerini piyasaya sürmeye hazırlanırken Apple'dan da katlanabilir bir telefon tanıtmasını yıllardır bekliyoruz ancak yeni gelen söylentiler bunun için birkaç yıl daha beklememiz gerektiğine işaret ediyor.

Apple hakkında önceden verdiği sızıntıların doğruluğuyla bilinen Ming-Chi Kuo, 2024'te katlanabilir iPhone lansmanıyla ilgili daha önceki tahminini revize ettiğini söylüyor. Kuo, Apple'ın katlanabilir telefonunu tanıtacağı tarihin artık en erken 2025 olacağını düşünüyor.

Bu, iPhone'un akıllı telefon inovasyonunda en son teknolojiyi benimsemesini bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak olsa da Apple'ın kendi ürünlerine dâhil etmeden önce teknolojinin rafine edilmesini ve mükemmelleştirilmesini bekleme konusundaki önceki yaklaşımlarına uyuyor.

I expected Apple to launch a foldable iPhone as soon as 2024 in my reports last year, but now it's clear this prediction needs to be revised. I predict Apple may launch its first foldable product in 2025 at the earliest, which may be a foldable iPad or a hybrid of iPad & iPhone. https://t.co/HGIDPFvdar