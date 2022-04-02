Katlanabilir iPhone'ların Piyasaya Sürülmesi En Erken 2025 Yılını Bulabilir

Samsung, Motorola ve diğer şirketler katlanabilir telefonları çıkarmak bir kenara dursun, yenilerini piyasaya sürmeye hazırlanırken Apple'dan da katlanabilir bir telefon tanıtmasını yıllardır bekliyoruz ancak yeni gelen söylentiler bunun için birkaç yıl daha beklememiz gerektiğine işaret ediyor.

Apple hakkında önceden verdiği sızıntıların doğruluğuyla bilinen Ming-Chi Kuo, 2024'te katlanabilir iPhone lansmanıyla ilgili daha önceki tahminini revize ettiğini söylüyor. Kuo, Apple'ın katlanabilir telefonunu tanıtacağı tarihin artık en erken 2025 olacağını düşünüyor.

Bu, iPhone'un akıllı telefon inovasyonunda en son teknolojiyi benimsemesini bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak olsa da Apple'ın kendi ürünlerine dâhil etmeden önce teknolojinin rafine edilmesini ve mükemmelleştirilmesini bekleme konusundaki önceki yaklaşımlarına uyuyor.

I expected Apple to launch a foldable iPhone as soon as 2024 in my reports last year, but now it's clear this prediction needs to be revised. I predict Apple may launch its first foldable product in 2025 at the earliest, which may be a foldable iPad or a hybrid of iPad & iPhone. https://t.co/HGIDPFvdar — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 1, 2022

Apple Katlanabilir iPhone'lar İçin Acele Etmeyecek

Kuo, Apple'ın katlanabilir bir MacBook veya iPad yapmak için LG ekranlarını kullanmayı düşündüğünü önceki raporlarına aktarmıştı. Kuo'ya göre Apple, giderek daha büyük ve daha küçük ekranlara geçmeden önce "orta" boyutta katlanabilir ekranlara öncelik verecek. Kuo, Apple'ın hâlihazırda 9 inç boyutunda katlanabilir bir ekranın testlerini sürdürdüğünü ancak bu ekran boyutunun ürünün final hâlinde birebir aynı olmayacağını düşünüyor. İlk katlanabilir Apple ürününün aslında bir tür iPhone ve iPad hibrit cihazı olabileceğini de ekliyor. 2025 tahmini, Şubat ayında duyduğumuz söylentilerle de uyuşuyor. Bu söylentiler Apple'ın katlanabilir akıllı telefon pazarına girmek için acele etmediğini ve ilk katlanabilir cihazını piyasaya sürmek için 2025'ten sonrasını bekleyebileceğini öne sürüyordu.