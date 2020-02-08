Katlanabilir Motorola Razr'ın Ekranı Sadece 12 Ay Dayanabiliyor

Daha önce Samsung ve Huawei tarafından duyurulan ancak dağıtım konusunda sorunlar yaşayan telefonların haricinde Motorola RAZR'ın başarılı olması muhtemeldi. Fakat yapılan menteşe testinde Razr'ın hayal kırıklığına uğrattığını görmek mümkün.

CNET tarafından yapılan testte, telefon otomatik olarak sürekli açılıp kapanıyor ve menteşesinin ne kadar dayanabildiği gözlemleniyor. Motorola Razr'ın bu testi, Samsung Fold için de yapılmış ve telefon 120 bin defa katlanabilmişti. Motorola'nın dikey olarak katlanabilen Razr modeli ise 27 bin katlama sonrasında menteşe sorunları yaşıyor.

Fold'un ömrü boyunca 200 bin katlamayı vadeden Samsung'un aksine Motorola, Razr'ın normal kullanımda ne kadar dayanacağına ilişkin açıklama yapmamıştı. Bununla birlikte şirket şu ana kadar cihazın dayanıklılığı konusunda açıklama yapmaktan da kaçındı.

Motorola Razr'ın 27 bin katlama sonrasında hala çalışmaya devam ettiğini ancak menteşeden sesler geldiğini belirtelim. Ayrıca bu teste göre c ihazı ortalama olarak günde 73 defa katlayan bir kullanıcının sadece bir yıl sonra telefonunu değiştirmesi gerekiyor.