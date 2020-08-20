Katlanabilir Samsung Galaxy Z Fold 2 İle Tanışın

Samsung bu ayın başında Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir telefonunun ikinci nesil Galaxy Z Fold 2'yi resmen sergiledi ancak cihazın özel etkinliği 1 Eylül'de yapılacak. O güne kadar kullanıcıların merakını giderecek birkaç Galaxy Z Fold 2 videosu bulunuyor.

Samsung, Galaxy Z Fold 2'yi resmi tanıtımını yapmadan önce sosyal medyada birkaç Galaxy Z Fold 2 videosu yayınlandı. TikTok'a yüklenen videoda cihaz katlandığında kalınlığı görülüyorken ayrıca ana ekranın nasıl olduğu hakkında yeni bir fikrimiz var.

Galaxy Z Fold 2 videosunda ayrıca önyükleme animasyonu, kilit ekranı, bölünmüş görünüme sahip kamera uygulaması ve kullanıcıların 60 Hz veya 120 Hz arasında seçim yapmasına olanak tanıyan yenileme hızı ayarları sayfası yer alıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 2 ​videoları sosyal medyayı salladı

Jimmy Is Promo tarafından yüklenen bir başka Galaxy Z Fold 2 videosunda ise katlanabilir cihazın geliştirilmiş menteşesinden üçlü kamera kurulumuna kadar tasarımını vurguluyor. Her iki video da cihaz hakkında piyasaya çıkış tarihi veya fiyatı dahil yeni bilgiler sunmasa da, Galaxy Z Fold 2 merak uyandırıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 2 teknik özellikleri

Galaxy Z Fold 2, 6.23 inç AMOLED kapak ekranı ve 7.6 inç AMOLED katlanır ekrana sahip olacak. 12GB RAM, 4500mAh pil kapasitesi ve Snapdragon 865+ yongasından gücünü alacak cihazda yana monte edilmiş parmak izi sensörü ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Peki ya siz yeni Galaxy Z Fold 2'yi nasıl buldunuz?