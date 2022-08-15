Katlanabilir Telefon Rekabetine Oppo da Katılıyor

Samsung, ilk birkaç Motorola Razr katlanabilirinin bir etki yaratmamasının ardından katlanabilir pazarında büyük ölçüde rakipsiz kaldı ancak bu 2022'de değişebilir. Tabii bunun sadece Motorola Razr 2022 ile karşımıza çıkan Motorola'dan dolayı değil, bu yıl Çin dışında birkaç katlanabilir model piyasaya sürmeye hazır görünen Çinli dev şirket Oppo'dan ötürü gerçekleşmesi bekleniyor.

Sızıntılarıyla ünlü Yogesh Brar, Pricebaba'ya Oppo'nun bu sonbaharda piyasaya iki yeni katlanabilir akıllı telefon getireceğini söyledi. Bu katlanabilir telefonların isimleri Oppo Find N Fold ve Oppo Find N Flip olacak. Bunlar hem Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisine sahip olacak hem de adından da anlaşılacağı gibi Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 rekabet edecek.

Oppo Katlanabilir Telefonlarını Dünya Çapında Piyasaya Sürecek

Find N Fold, muhtemelen daha büyük bir tableti ortaya çıkarmak için açılan normal görünümlü bir akıllı telefon olarak Çin'deki orijinal Oppo Find N'ye benzeyecek. Find N Flip, Moto Razr veya Galaxy Z Flip serisine benzeyecek ve normal boyuttaki telefonunuzu kullanılmadığında ikiye katlayarak daha kompakt hâle getirmenize olanak tanıyacak.

Bunlar, orijinal Find N gibi yalnızca Çin'e yönelik bir sürüm olsaydı, bu muhtemelen Samsung'u çok fazla rahatsız etmezdi ancak ilk işaretler, bu ayın başlarında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) web sitesinde Pricebaba'nın her iki telefon için de listeleri tespit etmesiyle Oppo'nun daha büyük bir hedefi olduğunu gösteriyor.

Bu durum Samsung yöneticilerini rahatsız edebilir ancak Oppo'nun bir sonraki katlanabilir ürünlerinin dünya çapında piyasaya sürülmesi herkes tarafından memnuniyetle karşılanmalı. Bu, sadece tüketicilere genel olarak daha fazla seçenek sunduğu için değil, rekabetin yeniliğe de yol açıyor olması nedeniyle oldukça önemli.