Katlanabilir Telefonlar Giderek Daha Fazla İlgi Görüyor

Yeni gerçekleştirilen bir ankete göre katlanabilir telefonlar gittikçe daha çok ilgi görmeye başlıyor. Katlanabilen bir akıllı telefona geçmek için mevcut akıllı telefonundan vazgeçmeye istekli olan akıllı telefon kullanıcıların büyük bir kısmı ise LG telefon sahiplerinden oluşuyor.

Katlanabilir Telefonlar ABD'de Yoğun İlgi Görüyor

Katlanabilen ekrana sahip akıllı telefonlar Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Motorola Razr gibi çoğu göz alıcı akıllı telefonlara olan ilgi giderek artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki katılımcılar ile gerçekleştirilen bir anket, kullanıcıların mevcut akıllı telefonunu bırakıp Motorola Razr gibi telefonlara yönelmeye ne kadar istekli olduğunu ortaya çıkardı.

Geçen hafta yayımlanan YouGov anketine göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketicilerin yarısı bir sonraki akıllı telefonunu satın almakla yakından ilgileniyor. Ankete göre Samsung sahiplerinin %52'si katlanabilir ekranlı telefon satın almakla ilgilenirken iPhone sahiplerinin sadece %47'si bu telefonlara ilgi duyuyor. Katlanabilir ekranlı telefonlarla ilgilenen kişilerin büyük bir kısmını LG kullanıcıları oluşturdu. LG kullanıcılarının %59'u bu telefonlara yönelebileceğini belirtti.

Kullanıcıların Tercihi Neden Katlanabilir Telefonlar?

Katlanabilen akıllı telefonlarla ilgilendiğini belirtilen kullanıcılardan bu telefonlara neden yoğun ilgi gösterdiklerini seçmeleri istendi. Anket şu şekilde sonuçlandı:

Taşınabilirlik ve kullanıcılara sunulan kolaylık %67

Havalı olması %29

Aynı anda birden fazla işlem yapabilme olanağı sunması %28

Diğer akıllı telefonlardan farklı olması %25

Oyun oynamak ya da video izlemek için ideal olması %25

Fotoğrafçılara uygun olması %13

Diğer %6

Çekimser %2

Katlanabilir Ekranlı Telefonlar Neden İstenmiyor?

YouGov düzenlemiş olduğu ankette ayrıca bu tür telefonlarla ilgilenmeyen kullanıcılara da bir soru yöneltti. Bu soru, kullanıcıların katlanabilen telefonlara neden ilgi duymadığını ortaya çıkaracak bir soruydu. Anket şu şekilde sonuçlandı:

Katlanabilen ekrana sahip telefonun kırılmasından endişe duymak %50

Bu telefonların sadece bir moda olduğunu düşünmek %43

Bu telefonların çok maliyetli olduğunu düşünmek %37

Görüşünün hoş olmaması %26

Tercih edilen akıllı telefon üreticisinin katlanabilen ekrana sahip telefon üretmemesi %15

Katlanma yeteneğine sahip olmayan telefonların sunduğu özellikleri sunmaması %6

Diğer %8

Çekimser %3

Kullanıcılar Katlanabilir Ekranlı Telefon İçin Ne Kadar Ödemeye Hazır?