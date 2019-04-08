Katlanabilir Telefonların Krallığı Yaklaşıyor!

Samsung ve Huawei gibi kuruluşların, katlanabilir cep telefonları üretmeleriyle birlikteyeni bir dönem baslamış oldu. Analistler tarafından yapılan açıklamalarda; 2023 yılında katlanabilir cep telefonları krallığının sağlamlaşacağı görülüyor.

Apple gibi şirketler ise, şu an için katlanabilir cep telefonlarının fazla rağbet görmeyeceğini düşünüyor. Bu nedenle Apple, 2020 ve sonrası için daha çok 5G üzerinde yoğunlaşacak. Ancak son yayınlanan Gartner araştırma sonuçları, Apple'ın çok büyük bir yanlış içerisinde olduğunu gösteriyor.

Katlanabilir telefonlar gelecekte daha çok tercih edilecek

Gelecekle ilgili yaptığı tahminlerde son derece başarılı olan Gartner araştırma şirketi, yakın bir zamanda tekrardan araştırmalar yaptı. Katlanabilir cep telefonlarının ilerleyen yıllarda ne kadarlık bir kullanım düzeyine sahip olacağını araştıran ekip, ilginç bulguları ortaya çıkardı. Görünüşe göre 2023 yılında, en az 30 milyon kişi katlanabilir cep telefonlarından herhangi bir tanesini kullanacak.

2023 yılında ortaya çıkacak olan bu tablo, tüm akıllı telefonlar içerisindeki katlanabilir cep telefonlarının payını %5 gibi bir orana getirecek. Bu küçük bir rakam olarak görünse bile, birbirinden farklı pek çok modelin olması nedeniyle son derece başarılı bir oran.

Akıllı telefonlar ile ilgili yapılan araştırma sadece bu değil. Son raporlara göre ilerleyen yıllarda, cep telefonlarının çok daha dayanıklı olabileceği görülüyor. Kullanım ömrü, cep telefonlarında neredeyse her yıl % 0.3 oranında artış gösterecek.

Tüm bu raporlar bizlere gösteriyor ki, ilerleyen yıllarda cep telefonları daha çok katlanabilir modellere uyum gösterecek ve kullanım ömürleri de artacak. Peki siz bu raporlara katılıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz.