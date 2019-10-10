Katlı Güzellik! - HP Envy X360 İnceleme

HP'nin yeni dizüstü bilgisayarı olan HP Envy X360'a yakından bakıyoruz. İnceleme videomuz içerisinde HP Envy X360 modelini satın almaya değer mi sorusunu cevaplıyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce isterseniz HP Envy X360'ın teknik özelliklerine bir göz atalım. HP Envy X360, 13.3 inçlik ekran ile geliyor. AMD Ryzen 7 2700U işlemciden güç alan HP Envy X360, 8GB RAM'e sahip. Bilgisayar 256 GB'lık SSD ile yüksek performans sunuyor. Cihazda 8 saate kadar pil ömrü bulunuyor. Cihaz 360 derece katlanmakta.

Bilgisayarın ekranı dokunmatik olduğu için kolayca işlemler gerçekleştirilebilmekte. Dizüstü bilgisayarın üzerinde bir adet Type-C, bir adet USB 3.1 portu, veri aktarımı için display port çıkışı ve iki adet USB yer alıyor. Son olarak cihazda 3.5 mm'lik jack girişi bulunmakta.

Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan HP Envy X360 incelememize geçelim. Hemen aşağıdan HP Envy X360 inceleme videomuzu seyredebilirisiniz.

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