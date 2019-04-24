Kavgada Kullanılan 'Cep Telefonu' Silah Sayıldı

Enis Yıldırım’ın haberine göre, Trabzon’da yaşayan 3 yıllık evli çift arasında bir tartışma ve kavga yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcı, kavgada kulanılan cep telefonunu silah olarak saydı.

Trabzon'un Beşirli Mahallesi'nde yaşayan 3 yıllık evli çift, ailevi nedenlerle tartışmaya başladı. Daha sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir çocuk annesi D.B., kocası K.B.’den kendisini boşamasını istedi ve kavga sırasında K.B.’nin başına kırık bir cep telefonuyla vurdu. Bunun üzerine K.B. de eşini tartaklamaya başladı. Mutfağa kaçan D.B., korkutmak amacıyla kocasına bıçak çekti. Eşinin bu hamlesinden korkan K.B. evden kaçarak polis merkezine gitti.

Kocası Şikayetçi Olmadı, Kadın Şikayetçi Oldu

Kafasından yaralanmasına rağmen eşinden şikayetçi olmayan K.B., polis merkezindeki ifadesinde, "Eşimle aramda tartışma çıktı. Kafama cep telefonuyla vurdu. Kan gelince kendisini omuzlarından tutarak sarstım. Mutfaktan bıçağı aldı. Bana çektiğini görünce kendimi dışarı attım. Eşimden şikayetçi değilim." diye konuştu. D.B. ise polise verdiği ifadede, eşinin kafasına cep telefonuyla vurmadığını ve eşinin kendisine tokat attığını söyleyerek kocasından şikayetçi oldu.

Çiftin ifadeleri alındıktan sonra, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, olayda kullanılan cep telefonunu 'silah' olarak kabul etti ve 'eşe karşı silahla yaralama' suçundan dava açtı.

Davada, D.B. ve K.B. isimli evli çiftin 6 aydan 1.5 yıla kadar hapsi istendi. Evli çift, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacakları günü bekliyor.