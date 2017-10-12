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  4. Kavisli Cam Ekran ve Çift Arka Kameralı Nokia 9 mu Geliyor?

Kavisli Cam Ekran ve Çift Arka Kameralı Nokia 9 mu Geliyor?

Erkan Calp
Erkan Calp Mobil
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HMD Global’in Nokia marka üst seviye Android telefonu Nokia 8, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunuldu. Biz Nokia 8’i konuşa, tartışa duralım Nokia 9 olduğu iddia edilen bir görsel ve video paylaşıldı. Cihazın hem ön hem de arkadan görünümünü yansıtan görselle birlikte teknik detaylar haberimizde.

HMD Global, bu sene dört adet Nokia marka akıllı telefonla karşımıza çıktı. Bunlardan sonuncusu; Geçtiğimiz günlerde inceleme videosunu yayınladığımız Nokia 8. Türkiye fiyatı 3299 TL olan telefonu beğenmeyenler olduğu gibi efsane bulanlar da var. Cihazın tasarımına ve donanımına ilişkin yapılan eleştiriler çok sıcakken Nokia 9 olduğu iddia edilen yeni bir resim ve video paylaşıldı.

Son kullanıcının merakla beklediği telefonları lansmandan aylar öncesinde gün yüzüne çıkaran @OneLeaks bu sefer Compareraja ile ortak bir çalışma yürüttü. Paylaşılan görsel ve videoda kavisli cam ön ve arka, çift arka kamera, parmak izi okuyucu, USB Type-C portu, kulaklık girişinin yanında kamera çıkıntısı dikkat çekiyor.

Nokia 9 Render

Nokia 9’un tahmini teknik özellikler ise şöyle; 5.5 inç çerçevesiz QHD çözünürlüklü ekran, Snapdragon 835 işlemci, 4GB bellek, 64GB ve 128GB depolama alanı seçenekleri. Eğer bu donanımla gelirse HMD Global’ın en pahalı Nokia marka telefonu olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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ETİKETLER: Nokia HMD Global nokia 9

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