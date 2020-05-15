Koronavirüsle Birlikte Kawasaki Hastalığı 30 Kat Arttı

İtalya sınırlarında gerçekleştirilen bir araştırma koronavirüs ile ilgili bir başka gerçeği ortaya koydu. Araştırmaya göre yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte çocuklar arasında görülen kawasaki hastalığı ciddi bir artış gösterdi. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Bergamo / İtalya’da salgınla eş zamanlı olarak kawasaki hastalığının 30 kat arttığı açıklandı.

Kawasaki Hastalığı ve Koronavirüs İlişkisi İnceleniyor

İtalya’da, koronavirüsten en çok etkilenen bölge olan Bergamo’da bulunan Papa Giovanni XXIII Hastanesi’nde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, koronavirüs ile kawasaki hastalığı arasında bir bağlantı olabileceği ortaya çıktı. Uzmanlar, salgınla birlikte çocuklarda görülen kawasaki hastalığı vakalarında da 30 kat artış gözlendiği belirtti. Salgından önce kawasaki vakalarının ortalama her üç ayda bir kişi şeklinde gözlendiği ifade edilirken, salgın süresince bir ayda on kawasaki vakası görüldüğü söylendi. Kawasaki hastası olan 10 çocuğun 8’inde koronavirüse karşı antikor geliştirildiği de belirtildi.

Araştırmacılar, koronavirüsü ile kawasaki hastalığının şiddetli olan türünün arasında bir bağlantı olduğuna inanıyor. Koronavirüs salgınından etkilenen diğer ülkelerde de kawasaki benzeri başka hastalıkların artabileceğine yönelik uyarıda bulunan uzmanlar, kawasaki hastalığının semptomlarının bilindiğini ancak başka ülkelerde ortaya çıkabilecek farklı semptomlarda daha şiddetli hastalıkların olması ihtimalinden dolayı, kawasaki benzeri hastalık tanımının kullanıldığını belirtti.

1967 yılında Japonya’da Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından teşhis edilen ve bu nedenle kawasaki hastalığı denilen hastalık, çocuklar arasında görülüyor. Kalbi etkileyen ve fark edilmediği, tedavi edilmediği durumlarda ileriki yaşlarda çok daha büyük sorunlara neden olabilen bir hastalık olan kawasaki hastalığı ile ilgili çok daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.