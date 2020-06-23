Kayalıktaki Trump silüeti şaşkınlık yarattı. Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan bir kaya parçası, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın silüetine benzetiliyor. Söz konusu silüete yoğun ilgi gösteriliyor. Detaylar haberimizde.

Kayalıktaki Trump Silüeti Yoğun İlgi Görüyor

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Bükdeğirmeni Mahallesi'nde yer alan bir kayalık, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump silüetine benzetildi. Söz konusu silüete uzaktan bakıldığında ABD Başkanı Trump'ın silüetine oldukça benzeyen kaya parçası yoğun ilgi görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın silüeti sosyal medyada da yoğun ilgi ile karşılaştı. Söz konusu silüeti sosyal medya platformları üzerinden gören vatandaşlar, silüetin önünde özçekim yapmak için Bükdeğirmeni Mahallesi'ne gitti.

Bükdeğirmeni Mahalle muhtarı Mustafa Kaya, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu siluet yıllardır vardı. Halkımız bunu sürekli görüyordu. Ancak Trump, başkan olduktan sonra herkes bu figürü Trump'a benzetti. Bizler de benzetiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Yasin Bulut, "Bu silueti yıllardır görüyorduk biliyorduk. Trump, ABD başkanı seçildikten sonra kendisine benzediğini gördük. Sosyal medyada paylaşınca burası çok ünlendi. Merak edenler fotoğraf çektirmek isteyenler buraya geliyor" şeklinde konuştu.