Kaybolan AirPods Pro Daha Hızlı Bulunabilecek

Apple yakın bir zamanda AirPods Pro ve AirPods Max için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlamayı planlıyor ve bu doğrultuda kaybolan AirPods Pro ve AirPods Max, menzil dışında olsalar bile daha kolay şekilde bulunabilecek. Peki bu güncellemenin öne çıkan detayları neler?

AirPods Pro Menzil Dışında Olsa Dahi Bulunabilecek

AirPods Pro ve AirPods Max için yayınlanacak olan yazılım güncellemesi, her iki model için Find My entegrasyonu ile birlikte geliyor. Bu sayede kaybolan kulaklığınızı bulabilmek için direkt olarak Find My uygulamasını kullanabileceksiniz. Ayrıca cihazınız Bluetooth menzilinin dışında olsa dahi bu özellikten faydalanabileceksiniz.

Bildiğiniz üzere şu anda Find My üzerindeki cihazınızı yalnızca menzil kapsamında ise görebiliyorsunuz ve menzil kapsamında değilse, yalnızca aktif oldukları son konumları görebilme şansına sahipsiniz. Son güncelleme diğer kullanıcıların cihazlarından faydalanarak cihazınızın konumunu bulabilme fırsatı sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre AirPods Pro ve AirPods Max için yayınlanan bu güncellemenin sürüm numarası 4A400 olarak tanımlanıyor. Cihazınızın sürüm numarasını kontrol etmek isterseniz Ayarlar -> Genel -> Hakkında -> AirPods sekmelerini takip ederek detayları görüntüleyebilirsiniz.

AirPods 3 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

İddiaya göre ekim ayında ana planda Mac serisinin olduğu ikinci bir etkinlik düzenlenecek. 3. nesil AirPods'un o zaman ortaya çıkması bekleniyor. Bu ihtimalin dışında Apple'ın yeni kablosuz kulaklıkları tanıtabileceği bir yol daha bulunuyor. Şirket gelecek aylarda bir basın açıklaması yapabilir ve bu açıklamada üçüncü nesil AirPods'u tanıtabilir.

Bu ihtimal, önceki AirPods'ların tanıtımlarının da bu şekilde gerçekleştiği göz önüne alınacak olduğunda önemli ölçüde artıyor. Apple'ın yeni kablosuz kulaklık da bu yöntemle tanıtılabilir. AirPods 3'ün başlıca yenilikleri arasında ses kalitesi üzerinde yapılan iyileştirmelerin yer almasına kesin olarak bakılıyor. AirPods 3'ün başlangıç fiyatının ise 199 dolar olması bekleniyor.