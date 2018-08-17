Kaybolan Lensini 28 Yıl Sonra Gözünde Buldu

Birleşik Krallık’ta gözünden 28 yıllık lens çıkan kadının yaşadıkları okuyanları şok etti. Gözündeki şişme sebebiyle doktora başvuran kadın kist sebebiyle ameliyata alınırken, göz kapağında kontakt lens kaldığı anlaşıldı.

BMJ Case Reports isimli akademik dergide yayınlanan çalışmayla ortaya çıkan olay, Birleşik Krallık’ta yaşayan 42 yaşındaki kadının başına geldi. Göz kapağının üstünde şişlik olduğu gerekçesiyle hastaneye giden kadın, başvurusunun hemen ardından MR’a alındı. MR sonuçlarında kadının gözünde kist olduğunu gören doktorlar, ameliyatla kisti almak için harekete geçtiler. Ameliyat sırasında gözdeki kisti almak isteyen doktorlar ise hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştılar. 42 yaşındaki kadının göz kapağının arkasında kontakt lens vardı.

Health isimli internet sitesinin detaylarını öğrendiği hikayenin arka planıysa daha dehşet vericiydi. RGP türünde bir lens olmasından ötürü kadın gözünün arkasında hissedilmeyen lens, tam 28 yıldır orada duruyordu. İsmi belli olmayan kadının 14 yaşında badminton oynarken gözüne top geldiği, bu sırada lensin göz kapağının arkasına yapıştığı ve yıllardır orada durduğu ortaya çıktı.

O günden sonra RGP lens kullanmayan kadının gözündeki lensin neredeyse 30 yıl önceki lens olduğu kesinleşirken, ameliyat sonrasında kadının herhangi bir sorunu olmadığı söylenenler arasında kendine yer buldu.